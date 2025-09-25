Kemény szankciók: egymás után tiltják ki az embereket Szoboszlaiék meccseiről

Mégsem tökéletes az Anfield: Szoboszlaiék egy dologban nem jeleskednek
Pedig Szoboszlai a hazai meccseken rendszeresen 60 ezer néző előtt játszik.
Szigorúan fellép a Liverpool a jegyüzérkedés elleni küzdelemben. Szoboszlaiék klubja már 1114 élethosszig tartó kitiltással szankcionált.
A penzcentrum.hu a BBC-re hivatkozva arról számolt be, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként az előző idényben. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató klub továbbá rekordszámú, 1114 élethosszig tartó kitiltással is szankcionált.
A Liverpool azt közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban 500 embert nem engedtek be az Anfield stadionba, mert eldobható telefonokkal próbáltak bejutni, amelyeket a jegyüzérek használnak a nyomonkövethetőség elkerülésére – olvasható. A cikk hozzáteszi, hogy a város nyomozói 162 közösségimédia-csoportot is felszámoltak, amelyeknek összesen több mint egymillió felhasználója volt. Ezek a csoportok hamis jegyek értékesítésével vagy valódi jegyek túlárazott továbbadásával foglalkoztak. A mérkőzésnapokon közel 400 célzott ellenőrzést hajtottak végre, megakadályozva a gyanús tevékenységgel rendelkező fiókok belépését a forgókapuknál.
Az 1114 élethosszig tartó kitiltás jelentős növekedést jelent a 2023–2024-es idényben kiszabott 75 kitiltáshoz képest. A 2023–2024-es kiírás során a Liverpool 100 ezer hamis fiókot zárt be”
– írják.
A klub szerint az új megelőző intézkedések, köztük a többfaktoros hitelesítés, az egyszeri bejelentkezés és a fejlettebb csaláselemző eszközök bevezetése, jelentős különbséget hoztak. A Liverpool hivatalos szankciós eljárást működtet, ahol vezető klubtisztviselők és egy független szurkolói egyesület tagja hallgatja meg az eseteket és dönt a megfelelő intézkedésről. Az élethosszig tartó kitiltások és határozatlan idejű felfüggesztések többségét a bérletjegyek, tagságok vagy vendéglátási jegyek jogosulatlan értékesítése miatt szabták ki.
Az Arsenal és a Chelsea is szigorításokat vezetett be: előbbi közel 74 ezer fiókot törölt és több mint 7000 tagságot tiltott le a mostani idényben, míg utóbbi állítása szerint több mint 350 ezer botok általi vásárlási kísérletet blokkolt.
A Futballszurkolók Szövetségének vezetője, Tom Greatrex azonban megkérdőjelezte, hogy egyes Premier League klubok mennyire elkötelezettek a jegyüzérkedés elleni küzdelemben, és megjegyezte, hogy a hosszú távú szurkolók számára lehetetlenné vált a jegyvásárlás a másodlagos ügynökségeken keresztüli értékesítés miatt.
A Premier League óvatosságra inti a szurkolókat a nem hivatalos oldalak használatakor, és titkosított vonalkódokat vezet be a digitális jegyekhez, ami állításuk szerint megnehezíti a jegyüzérkedést.
Az előző idényben az angol labdarúgás felső hat osztályában mindössze 12 letartóztatást regisztrált a Belügyminisztérium jegyüzérkedés miatt.
Fotó: Darren Staples/AFP