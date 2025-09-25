Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool jegyüzér Arsenal Premier League szurkolók Chelsea Szoboszlai Dominik

Kemény szankciók: egymás után tiltják ki az embereket Szoboszlaiék meccseiről

2025. szeptember 25. 20:29

Szigorúan fellép a Liverpool a jegyüzérkedés elleni küzdelemben. Szoboszlaiék klubja már 1114 élethosszig tartó kitiltással szankcionált.

2025. szeptember 25. 20:29
null

A penzcentrum.hu a BBC-re hivatkozva arról számolt be, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként az előző idényben. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató klub továbbá rekordszámú, 1114 élethosszig tartó kitiltással is szankcionált.

Lemaradnak Szoboszlairól, akik trükközni próbálnak a jegyekkel
Lemaradnak Szoboszlairól, akik trükközni próbálnak a jegyekkel (Fotó: Darren Staples/AFP)

A Liverpool azt közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban 500 embert nem engedtek be az Anfield stadionba, mert eldobható telefonokkal próbáltak bejutni, amelyeket a jegyüzérek használnak a nyomonkövethetőség elkerülésére – olvasható. A cikk hozzáteszi, hogy a város nyomozói 162 közösségimédia-csoportot is felszámoltak, amelyeknek összesen több mint egymillió felhasználója volt. Ezek a csoportok hamis jegyek értékesítésével vagy valódi jegyek túlárazott továbbadásával foglalkoztak. A mérkőzésnapokon közel 400 célzott ellenőrzést hajtottak végre, megakadályozva a gyanús tevékenységgel rendelkező fiókok belépését a forgókapuknál.

Ezt is ajánljuk a témában

Az 1114 élethosszig tartó kitiltás jelentős növekedést jelent a 2023–2024-es idényben kiszabott 75 kitiltáshoz képest. A 2023–2024-es kiírás során a Liverpool 100 ezer hamis fiókot zárt be”

– írják.

A klub szerint az új megelőző intézkedések, köztük a többfaktoros hitelesítés, az egyszeri bejelentkezés és a fejlettebb csaláselemző eszközök bevezetése, jelentős különbséget hoztak. A Liverpool hivatalos szankciós eljárást működtet, ahol vezető klubtisztviselők és egy független szurkolói egyesület tagja hallgatja meg az eseteket és dönt a megfelelő intézkedésről. Az élethosszig tartó kitiltások és határozatlan idejű felfüggesztések többségét a bérletjegyek, tagságok vagy vendéglátási jegyek jogosulatlan értékesítése miatt szabták ki.

Nemcsak Szoboszlaiék klubja keményített be

Az Arsenal és a Chelsea is szigorításokat vezetett be: előbbi közel 74 ezer fiókot törölt és több mint 7000 tagságot tiltott le a mostani idényben, míg utóbbi állítása szerint több mint 350 ezer botok általi vásárlási kísérletet blokkolt.

A Futballszurkolók Szövetségének vezetője, Tom Greatrex azonban megkérdőjelezte, hogy egyes Premier League klubok mennyire elkötelezettek a jegyüzérkedés elleni küzdelemben, és megjegyezte, hogy a hosszú távú szurkolók számára lehetetlenné vált a jegyvásárlás a másodlagos ügynökségeken keresztüli értékesítés miatt.

A Premier League óvatosságra inti a szurkolókat a nem hivatalos oldalak használatakor, és titkosított vonalkódokat vezet be a digitális jegyekhez, ami állításuk szerint megnehezíti a jegyüzérkedést. 

Az előző idényben az angol labdarúgás felső hat osztályában mindössze 12 letartóztatást regisztrált a Belügyminisztérium jegyüzérkedés miatt.

Fotó: Darren Staples/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!