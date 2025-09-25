Kemény szankciók: egymás után tiltják ki az embereket Szoboszlaiék meccseiről

A penzcentrum.hu a BBC-re hivatkozva arról számolt be, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként az előző idényben. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató klub továbbá rekordszámú, 1114 élethosszig tartó kitiltással is szankcionált.

Lemaradnak Szoboszlairól, akik trükközni próbálnak a jegyekkel (Fotó: Darren Staples/AFP)

A Liverpool azt közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban 500 embert nem engedtek be az Anfield stadionba, mert eldobható telefonokkal próbáltak bejutni, amelyeket a jegyüzérek használnak a nyomonkövethetőség elkerülésére – olvasható. A cikk hozzáteszi, hogy a város nyomozói 162 közösségimédia-csoportot is felszámoltak, amelyeknek összesen több mint egymillió felhasználója volt. Ezek a csoportok hamis jegyek értékesítésével vagy valódi jegyek túlárazott továbbadásával foglalkoztak. A mérkőzésnapokon közel 400 célzott ellenőrzést hajtottak végre, megakadályozva a gyanús tevékenységgel rendelkező fiókok belépését a forgókapuknál.