Szoboszlai a videóbíró segítségét kérte: „Ez most életem legnagyobb változása, és valószínűleg az is marad” (VIDEÓ)

Szoboszlaiék a rotáció áldozatai lehetnek a Liverpool egyik legfontosabb meccsén
Arne Slot szerint minden kulcsjátékosuk egészséges.
Rendhagyó videót készített a Spíler Tv a Liverpool magyar válogatott játékosaival. Szoboszlait és Kerkezt egy játékos interjúra invitálták.
Az angol Liverpool futballcsapatának két magyar válogatott játékosával, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal készített játékos interjút a Spíler Tv kommentátora, Márkus Ádám Angliában.
A beszélgetésre még a Vörösök Burnley elleni bajnokija előtt, a válogatott szünet alatt került sor, és a játékos feladatok miatt nagyon jó hangulatban telt.
A zsákbamacska során először Kerkez húzott ki egy rá jellemző tárgyat, ami egy sípcsontvédő volt. Az első kérdést viszont nem ő, hanem Szoboszlai kapta, amely arra vonatkozott, hogy vajon hány sípcsontvédőre van szüksége az ellenfél játékosának ahhoz, hogy túlélje a balhátvéddel való találkozást.
„Ha elég gyors vagy, akkor egy se” – felelte. Az előző idényben az AFC Bournemouth játékosaként Kerkez egyszer becsúszva majdnem elvitte Szoboszlai lábát, de a Liverpool nyolcasa el tudta kerülni a kontaktot.
„Nem volt bennem félelem. Már a meccs előtt mondtam neki, hogy nem érhet hozzám” – jegyezte meg viccesen.
Kerkez a legnagyobb erőssége kapcsán így vélekedett:
Szerintem a befektetett energián múlik minden. Azt gondolom, a védekezésben az tud kiemelkedőt nyújtani, aki tényleg szeret védekezni, és én imádok! Ez a szenvedélyem és a legértékesebb képességem.”
Az első hetek tapasztalatai kapcsán úgy fogalmazott, úgy érzi, egész jól sikerült beilleszkednie, és mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban sikerül alkalmazkodnia.
„Hálás vagyok a mesternek, hogy hisz bennem, és játékperceket biztosít a számomra. Szeretném meghálálni ezt a bizalmat, és azon leszek, hogy fejlődjek.”
A magyar középpályásnak kényszerűségből több meccsen is szélső hátvédet kellett játszania. Kerkez játékából azonban nem tudott meríteni, mivel teljesen más utasításokat kapnak.
„Én jobbhátvédként is felcsúszok a középpályára, megyek fel a támadással, míg ő inkább hátul marad, és a kontrákat akadályozza meg.”
Utána Szoboszlai húzott, mégpedig egy varázspálcát, amely tárgy többször visszaköszön a közösségi oldalán.
„Tetszik, az emoji is. Néha-néha van pár olyan megmozdulásom, amit lehet varázslatosnak tekinteni, és remélem, hogy ezt minél többször meg tudom mutatni” – árulta el, és azt is, hogy a csettintős gólörömének nincs komolyabb jelentése, azt csak úgy kitalálta magának.
A már sokszor megénekelt Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja kapcsán elismerte, hogy szép találat volt, egy párszor vissza is nézte, de már nem foglalkozik vele, hanem előretekint.
Remélem, tudok még pár ilyen gólt szerezni az idényben.”
Szoboszlai a folytatásban arról beszélt, hogy nagyon szeret kártyázni, a válogatottban pedig kialakult egy csoport, amely együtt szokott játszani. A társalgást aztán egy kis kártyajáték követte, majd ismét Kerkez húzott, ezúttal egy Liverpool-mezt.
Amikor meglátom, arra gondolok, hogy a világ egyik legjobb klubjában játszhatok. Büszke vagyok rá, és mindent meg akarok tenni ezért a címerért. Ezt érzem minden egyes alkalommal, amikor felhúzom ezt a mezt. A családom büszke rám, értük és a csapatért is szeretnék jól játszani, fejlődni.”
Szoboszlai örül annak, hogy az öltözőben többen lettek magyarok. Mint ismert, a Liverpool Kerkez Milos mellett Pécsi Ármint is szerződtette a nyáron.
„Hárman vagyunk, max a hollandok vannak itt többen.”
Szoboszlai szerint a Liverpool minden csapattal fel tudja venni a versenyt, ami azt mutatja, hogy a legjobb futballisták közé tartoznak. Aztán szóba került, hogy augusztusban úgy jelölték őt a Premier League-ben a hónap legjobbjai közé, hogy háromból kétszer vészjobbhátvédet kellett játszania.
„Még egyszer elmondom:
ott segítek, ahol tudok, ott játszok, ahova raknak, és megpróbálom a legjobbat kihozni magamból.”
Szoboszlai Dominik utána egy cumit húzott, ami kislánya születése miatt került be a zsákba. Az Arsenal elleni meccsen már ott volt a stadionban a gyermeke, aki energiát tudott neki adni.
Ez most életem legnagyobb változása, és valószínűleg az is marad. Minden úgy alakul, ahogyan szerettem volna, örülök, hogy most már hárman vagyunk, és jelen pillanatban ennél többre nincs szükségem”
– árulta el, majd hozzátette, hogy nem érzi azt, hogy emiatt a pályán megváltozott volna vagy ott másképpen gondolkodna.
Ezt követően Kerkez egy cseresznyét húzott, ami az előző csapatára utalt. Felidézte a Bournemouthban eltöltött időt, és nagyon hálás a klubnak, hogy megadták neki a bizalmat.
„Amiben leginkább fejlődtem az előző idényben, az a védekezés volt, és hogy képes legyek 90 percen keresztül koncentrálni.
Persze tudom, hogy mindenki elsősorban a gólokról és a gólpasszokról beszél, de amiben én szerintem leginkább fejlődtem az az, hogy képes vagyok 95 percen keresztül is fókuszált maradni, védekezésben pedig sokkal tudatosabb vagyok.”
Szoboszlai szerint amióta Kerkezt megismerte, mentálisan sokat erősödött és nagyobb lett a felelősségtudata.
Utána egy kis vita kerekedett abból, hogy ki nyerte meg a korábbi kártyajátékot, és emiatt ki húzhatja ki az utolsó, közös zsákból a tárgyat. Szoboszlai a VAR-segítségét kérte, de az nem akart dönteni, így végül a gyorsabb, azaz a válogatott csapatkapitánya húzta ki a játékkontrollert.
„Amióta megszületett a kislányom, nem játszottam, be se kapcsoltam a gépet” – mondta Szoboszlai, noha Kerkez minden nap áthívja őt.
„Nem az a helyzet, hogy nem akarok, hanem hogy nem tudok” – tette hozzá.
Végezetül a szombati derbi kapcsán a 24 éves középpályás arról beszélt, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a többi.
Jó lesz, fel kell készülni rá”
– jelentette ki. Kerkeznek értelemszerűen ez lehet az első liverpooli derbije, bár Arne Slot vezetőedző jó eséllyel a rutinos Andrew Robertsonnak szavaz majd bizalmat a balhátvéd poszton. Az sincs egyébként kizárva, hogy a sűrű menetrend miatt Szoboszlai (is) a kispadra kerül, mindenesetre az ő kezdetésére nagyobb az esély.
