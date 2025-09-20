Szoboszlai a videóbíró segítségét kérte: „Ez most életem legnagyobb változása, és valószínűleg az is marad” (VIDEÓ)

Az angol Liverpool futballcsapatának két magyar válogatott játékosával, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal készített játékos interjút a Spíler Tv kommentátora, Márkus Ádám Angliában.

Szoboszlai elkerülte Kerkez lábát, korábbi csapattársa viszont repült az első fordulóban / Fotó: Paul Ellis/AFP

A beszélgetésre még a Vörösök Burnley elleni bajnokija előtt, a válogatott szünet alatt került sor, és a játékos feladatok miatt nagyon jó hangulatban telt.

A zsákbamacska során először Kerkez húzott ki egy rá jellemző tárgyat, ami egy sípcsontvédő volt. Az első kérdést viszont nem ő, hanem Szoboszlai kapta, amely arra vonatkozott, hogy vajon hány sípcsontvédőre van szüksége az ellenfél játékosának ahhoz, hogy túlélje a balhátvéddel való találkozást.

„Ha elég gyors vagy, akkor egy se” – felelte. Az előző idényben az AFC Bournemouth játékosaként Kerkez egyszer becsúszva majdnem elvitte Szoboszlai lábát, de a Liverpool nyolcasa el tudta kerülni a kontaktot.