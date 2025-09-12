Meglepetés: nem Szoboszlai Dominik lett a legjobb magyar focista

Szoboszlai Dominik rangos elismerést kapott Angliában
Övé a legszebb gól!
Ugyan javított, de az EA Sports FC 26 játékban így is van nála két jobb összértékkel rendelkező magyar labdarúgó. Szoboszlai Dominik 83-as értékelést kapott.
Kiderült, milyen értékeket kaptak a legjobb magyar válogatott labdarúgók az EA Sports FC 26 videójátékban. Lássuk Szoboszlaiék értékelését!
A mostani kiadásban az öt legjobb magyar futballista javítani tudott az előző évhez képest:
Érdekesség, hogy a Transfermarkt szerint legértékesebbnek tartott magyar labdarúgó, Szoboszlai Dominik csak a képzeletbeli dobogó harmadik fokára fért fel. Ez persze magyarázható azzal, hogy a kapusoknál a játék kicsit másképpen számol, de a mezőnyjátékosok közül Orbán Willi így is megelőzi a Liverpool középpályását.
Az angol bajnoki címvédő legmagasabb összértékét kapó játékosa Mohamed Szalah (91), őt Virgil van Dijk (90), Florian Wirtz (89), majd Alisson (89) követi. Szoboszlai – aki a legmagasabb értéket a passzolására kapta (84) – holtversenyben csak a 11., míg Kerkez Milos szintén holtversenyben a 14.
Az összértéket egyébként nem feltétlenül a játékos értékei alapján adják, ez Szalahnál is látható, hiszen az egyiptominak egyik értéke sem ment 90 fölé, mégis 91-et kapott.
A világ legnépszerűbb sportjátéka aktuális kiadása minden évben emberek millióit ülteti le a játékkonzolok és a számítógép elé. Az EA Sports FC 26 szeptember 26-án jelenik meg.
Fotó: Darren Staples/AFP