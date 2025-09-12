Meglepetés: nem Szoboszlai Dominik lett a legjobb magyar focista

Szoboszlai a Liverpoolban

Az angol bajnoki címvédő legmagasabb összértékét kapó játékosa Mohamed Szalah (91), őt Virgil van Dijk (90), Florian Wirtz (89), majd Alisson (89) követi. Szoboszlai – aki a legmagasabb értéket a passzolására kapta (84) – holtversenyben csak a 11., míg Kerkez Milos szintén holtversenyben a 14.

Az összértéket egyébként nem feltétlenül a játékos értékei alapján adják, ez Szalahnál is látható, hiszen az egyiptominak egyik értéke sem ment 90 fölé, mégis 91-et kapott.