09. 12.
péntek
EA Sports Magyarország Willi Orbán Szoboszlai Dominik Gulácsi Péter

Meglepetés: nem Szoboszlai Dominik lett a legjobb magyar focista

2025. szeptember 12. 20:35

Ugyan javított, de az EA Sports FC 26 játékban így is van nála két jobb összértékkel rendelkező magyar labdarúgó. Szoboszlai Dominik 83-as értékelést kapott.

2025. szeptember 12. 20:35
null

Kiderült, milyen értékeket kaptak a legjobb magyar válogatott labdarúgók az EA Sports FC 26 videójátékban. Lássuk Szoboszlaiék értékelését!

Szoboszlai csak a harmadik
Szoboszlai csak a harmadik / Fotó: Nemzeti Sport Online/Facebook

A mostani kiadásban az öt legjobb magyar futballista javítani tudott az előző évhez képest:

  • Gulácsi Péter 82 -> 85
  • Willi Orbán 83 -> 84
  • Szoboszlai Dominik 81 -> 83
  • Kerkez Milos 77 -> 82
  • Sallai Roland 77 -> 78

Érdekesség, hogy a Transfermarkt szerint legértékesebbnek tartott magyar labdarúgó, Szoboszlai Dominik csak a képzeletbeli dobogó harmadik fokára fért fel. Ez persze magyarázható azzal, hogy a kapusoknál a játék kicsit másképpen számol, de a mezőnyjátékosok közül Orbán Willi így is megelőzi a Liverpool középpályását.

Szoboszlai a Liverpoolban

Az angol bajnoki címvédő legmagasabb összértékét kapó játékosa Mohamed Szalah (91), őt Virgil van Dijk (90), Florian Wirtz (89), majd Alisson (89) követi. Szoboszlai – aki a legmagasabb értéket a passzolására kapta (84) – holtversenyben csak a 11., míg Kerkez Milos szintén holtversenyben a 14.

Az összértéket egyébként nem feltétlenül a játékos értékei alapján adják, ez Szalahnál is látható, hiszen az egyiptominak egyik értéke sem ment 90 fölé, mégis 91-et kapott.

Ezt is ajánljuk a témában

A világ legnépszerűbb sportjátéka aktuális kiadása minden évben emberek millióit ülteti le a játékkonzolok és a számítógép elé. Az EA Sports FC 26 szeptember 26-án jelenik meg.

Fotó: Darren Staples/AFP

