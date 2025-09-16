„Mi, élsportolók is száz százalékig emberek vagyunk, ugyanolyan kételyekkel, gondokkal, mint bárki más” – Valter Attila a Mandinernek

Valter Attila 1998-ban született Budapesten. Profi országútikerékpárversenyző, az első magyar, aki Grand Touron viselhetett megkülönböztető trikót, és 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrie-t. A 2024-es párizsi olimpián negyedik helyezést ért el az országúti kerékpáros versenyen.

Megkönnyebbült, amikor augusztusban hivatalossá vált, hogy elhagyja a holland kirakatistálló Vismát, és a jövő évtől a Bahrain Victoriousnál versenyzik? Vagy kettős érzések vannak önben, amiért a tervekkel ellentétben végül mégsem indulhatott a mostani Vueltán?

Bármennyire is szerettem volna indulni, a forma alapján jogosan vitte a Visma azt a nyolc főt, aki végül bekerült a keretbe. Ami azt illeti, már májusban eldöntöttem, hogy váltok, de tényleg jólesett bejelenteni. Azóta sokkal inkább a dolgok pozitív oldalát látom. A sport sok mindent felnagyít, olyan kétségeket is, amilyeneken valószínűleg mindenki átmegy, legfeljebb nem mindenki tudatosítja magában. Egy élsportolóról azt gondolják, ha szerződése van egy jó csapattal, minden szuper, sokáig én is ezt hittem. Aztán idővel rájön az ember, hogy amikor mélyre kerül, nem boldogítja pusztán a tudat, hogy a Vismánál tekerhet. Nekem ismeretlen érzés volt ez, mert sokáig tudatosan, gördülékenyen és problémamentesen haladt előre a karrierem. Így amikor hullámvölgybe kerülsz, kezded megkérdőjelezni a saját gondolataidat, betévedsz az erdőbe, és először életedben azzal szembesülsz, hogy nem igazán látod, merre a kiút. Biztos vagyok benne, sokan vannak ezzel így, ezért is nyilvánultam meg erről többször. Hogy egyrészt mindenki lássa, mi, élsportolók is száz százalékig emberek vagyunk, időnként ugyanolyan kételyekkel, gondokkal, mint bárki más. Másrészt hogy segíthessek azoknak, akik hasonlón mennek keresztül.

Fotó: Valter Attila hivatalos Facebook-oldala

Sokáig kettesével-hármasával vette a lépcsőfokokat: azért sejthető volt, hogy ez a meredek karrierív fizikailag sem tartható örökké, s egy ponton lelassul majd. Ennek a következménye a nehéz előző másfél év?

Tizenéves korom óta bennem volt a félelem, hogy egyszer csak elérkezem egy pontra, ahol stagnálok. Szinte lázasan dolgoztam azon, hogy valahogy elérjem, sose álljon meg a fejlődésem; s ha nem is kettesével-hármasával, de legalább egyesével tudjak mindig feljebb lépni egy-egy fokot. Talán ez a szemlélet juttatott el ide, ahol most tartok. De egy ideje éreztem, lassan eljön az idő, amikor „belassulok”; és amikor valóban nem úgy jöttek az eredmények, akkor az kellően megingatott. Pedig fizikailag nem voltam rossz állapotban, de fejben nem voltam eléggé rátermett. Ráadásul ezt görcsösséggel próbáltam kezelni: azt éreztem, hiába teszek meg mindent, mintha visszafelé haladnék, ezért csak még inkább erőltettem. Mint amikor próbálod markolni a kötelet, de hiá­ba szorítod egyre erősebben, csak még jobban csúszik, és égeti a tenyeredet… Rengeteget jártam sportpszichológushoz, s