Megtörte a csendet Szoboszlai egykori „önző” csapattársa – ezért távozott Liverpoolból

2025. szeptember 17. 19:26

Harvey Elliott nem köntörfalazott, kerek-perec elárulta, a több játéklehetőség reményében igazolt az utolsó pillanatban az Aston Villához. A Premier League-bajnok középpályásnak ettől még örökre a szívében marad a Liverpool.

2025. szeptember 17. 19:26
null

Először beszélt liverpooli távozásának körülményeiről Harvey Elliott. A 22 esztendős támadó középpályás hat év után hagyta el az Anfieldet: az átigazolási időszak utolsó napján csatlakozott a ligarivális Aston Villához. A Vörösökkel tavaly bajnoki címet szerző Elliott jobbára csereember volt Arne Slot csapatában, és Florian Wirtz érkezésével minimálisra csökkentek a reményei a kezdőcsapatba kerülésre. 

776347831
Harvey Elliott bajnokként távozott Liverpoolból a több játéklehetőség reményében (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A játékos nem meglepő módon távozásának fő okaként is ezt jelölte meg: „A legfontosabb szerepet az játszotta a döntésemben, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjak. A Liverpool iránt érzett szeretetem örökké kitart, ezen semmi sem változtathat. Továbbra is nézni fogom őket, a távolból is követem a csapatot és csak a legjobbakat kívánom nekik! 

De a futballban néha önzőnek kell lenned: azért döntöttem a távozás mellett, mert azt akartam tenni, ami a legjobb számomra.”

Elliott hozzátette, jelenleg nagyon boldog az Unai Emery vezette Aston Villánál, amire saját szemszögéből minden oka meg is van: kedd este először volt a kezdő tagja új klubjában, s 

csapata legjobbjaként egyből góllal debütált Brentford elleni Ligakupa-mérkőzésen. Óriási meglepetésre ez volt a birminghamiek idénybeli első találata, miután a legutóbb még Bajnokok Ligája-főtáblás alakulat első négy bajnokiján képtelen volt bevenni az ellenfelek kapuját.

 Más kérdés, a továbbjutáshoz ez is kevés volt: a házigazda a második félidőben kiegyenlítette, majd tizenegyesekkel búcsúztatta a pocsék szezonkezdést produkáló Villát. 

(Nyitókép: AFP/Glyn Kirk)

 

