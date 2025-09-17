Megtörte a csendet Szoboszlai egykori „önző” csapattársa – ezért távozott Liverpoolból

Először beszélt liverpooli távozásának körülményeiről Harvey Elliott. A 22 esztendős támadó középpályás hat év után hagyta el az Anfieldet: az átigazolási időszak utolsó napján csatlakozott a ligarivális Aston Villához. A Vörösökkel tavaly bajnoki címet szerző Elliott jobbára csereember volt Arne Slot csapatában, és Florian Wirtz érkezésével minimálisra csökkentek a reményei a kezdőcsapatba kerülésre.

Harvey Elliott bajnokként távozott Liverpoolból a több játéklehetőség reményében (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A játékos nem meglepő módon távozásának fő okaként is ezt jelölte meg: „A legfontosabb szerepet az játszotta a döntésemben, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjak. A Liverpool iránt érzett szeretetem örökké kitart, ezen semmi sem változtathat. Továbbra is nézni fogom őket, a távolból is követem a csapatot és csak a legjobbakat kívánom nekik!

De a futballban néha önzőnek kell lenned: azért döntöttem a távozás mellett, mert azt akartam tenni, ami a legjobb számomra.”

Elliott hozzátette, jelenleg nagyon boldog az Unai Emery vezette Aston Villánál, amire saját szemszögéből minden oka meg is van: kedd este először volt a kezdő tagja új klubjában, s