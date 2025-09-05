Ilyet sem láttunk még: a játékosok a földre vetették magukat meccs közben egy elvonuló méhraj miatt (VIDEÓ)

Ilyet azért ritkán látni, illetve pontosabban fogalmazva nem is láttunk még soha. Tanzániában egy felkészülési labdarúgó-mérkőzésen történt az eset, hogy egy elvonuló méhraj miatt mindkét csapat összes játékosa a földre vetette magát – szúrta ki az NSO.

Az esetről készült videón jól látszik, hogy a méhraj miatt a játékosok szép sorban fekszenek le a földre, de így tesz az operatőr, a partjelző, az egyébként olcsó műanyag kerti székeken ülő cserejátékosok és a technikai személyzet is – voltak, akik el is bújtak a méhek elől.

A Tanzanian football match was halted as a swarm of bees passed by, forcing players, the technical area, camera crew, and match officials to lie flat on the ground to avoid stings 😳 (via @azamtvtz) pic.twitter.com/JwLfBN0TKC — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2025

A beszámolók szerint az egész jelenet néhány percig tartott, aztán a méhraj feloszlott, és folytatni tudták a mérkőzést. Egyelőre nincs arról hír, hogy bárkit megcsíptek volna a vandál méhek.