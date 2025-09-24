Ft
térdműtét Gavi Barca térdsérülés Barcelona

Sokk Barcelonában: rutinműtétnek indult, de több hónapos kihagyás vár a szurkolók egyik nagy kedvencére

2025. szeptember 24. 15:06

Térdsérülése és műtétje miatt akár öt hónap kihagyás is várhat Gavira, a Barcelona spanyol válogatott labdarúgójára.

2025. szeptember 24. 15:06
null

Gavi augusztusban meniszkusz-sérülést szenvedett a Barcelona labdarúgócsapatának egyik edzésén. A 21 éves középpályás az ezt követő hetekben konzervatív kezeléseket kapott, de azok nem hozták meg a várt eredményt, ezért elkerülhetetlenné vált a műtét, egész pontosan egy artroszkópos beavatkozás, amely után az előzetes hírek szerint négy-hat hétig tartott volna a játékos felépülése.

Gavi, Barcelona, Barca, térdműtét, sérülés
Gavi ebben az idényben eddig csak két mérkőzésen lépett pályára (Fotó: Josep LAGO / AFP)

Igen ám, de a keddi operáció során kiderült, hogy sokkal nagyobb a probléma annál, mint amire a klubnál bárki is gondolt. A spanyol sajtó beszámolója alapján 

még a műtétet végző sebész sem hitt a szemének, amikor felnyitotta Gavi térdét: a futballista lábában a porcok és a szalagok is sérültek.

Amikor a beavatkozás után az orvosok közölték Gavival, hogy több hónapos kihagyás vár rá, mert a sérülése sokkal súlyosabb annál, mint azt gondolták, az ifjú középpályás állítólag teljesen összetört lelkileg, hiszen így könnyen lehet, hogy a világbajnoki szereplése is „ugrott”.

 

A Barcelona szakembereinél a következő időszakban prioritást élvez majd, hogy mentálisan is maximálisan támogassák Gavit, aki 2023 novemberében egyszer már elszenvedett egy súlyos térdsérülést – akkor az elülső keresztszalagja szakadt el –, s azután csaknem egy évet kellett kihagynia.

Nyitókép: JAIME REINA / AFP

 

