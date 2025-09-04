„Eszemben sincs felbosszantani a magyar szurkolókat” – ezt várja a Fradi edzője az ír–magyar meccstől

Kiderült: ettől nagyon tartanak az írek a szombati, magyarok elleni vb-selejtező előtt!
Egyik legjobbjukat lesznek kénytelenek pótolni.
Robbie Keane szerint a két válogatott nagyon hasonló erőt képvisel, de az írek fognak nyerni. A Fradi edzője ugyanakkor már annak is örülne, ha egyik játékosa sem sérülne le.
Szombaton megkezdi világbajnoki selejtezőjét a magyar labdarúgó-válogatott, amely először Írország vendégeként lép pályára. A Ferencváros vezetőedzője, az írek futball-legendája, Robbie Keane az esélyekről beszélt a klub videójában. A Fradi mestere három gólt tippel.
„Eszemben sincs felbosszantani a magyar szurkolókat, de egy büszke ír ember vagyok. A játékra kitérve, biztosan szoros meccs lesz. Szerintem a két csapat nagyon hasonló erőt képvisel, az adott napi forma fogja eldönteni a mérkőzést.
Azt mondom, kettő–egyre nyer Írország, de annak is örülök már, ha egyik játékosom sem sérül le”
– mondta Keane.
Nemzeti együttesünk szeptemberi válogatott keretében hat Ferencváros-játékos szerepel:
A magyar válogatott világbajnoki selejtezői az F-csoportban
szeptember 6., 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG
szeptember 9., 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália
október 11., 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
október 14., 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
november 13., 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
november 16., 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
A selejtezősorozat lebonyolítása mellett röviden a csoportkörös ellenfeleinket is bemutatjuk.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA