magyar válogatott Robbie Keane Fradi Magyarország videó Ferencváros Írország

„Eszemben sincs felbosszantani a magyar szurkolókat” – ezt várja a Fradi edzője az ír–magyar meccstől

2025. szeptember 04. 22:34

Robbie Keane szerint a két válogatott nagyon hasonló erőt képvisel, de az írek fognak nyerni. A Fradi edzője ugyanakkor már annak is örülne, ha egyik játékosa sem sérülne le.

2025. szeptember 04. 22:34
null

Szombaton megkezdi világbajnoki selejtezőjét a magyar labdarúgó-válogatott, amely először Írország vendégeként lép pályára. A Ferencváros vezetőedzője, az írek futball-legendája, Robbie Keane az esélyekről beszélt a klub videójában. A Fradi mestere három gólt tippel.

A Fradi mestere bízik abban, játékosai egészségesen térnek vissza
A Fradi mestere bízik abban, játékosai egészségesen térnek vissza (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

„Eszemben sincs felbosszantani a magyar szurkolókat, de egy büszke ír ember vagyok. A játékra kitérve, biztosan szoros meccs lesz. Szerintem a két csapat nagyon hasonló erőt képvisel, az adott napi forma fogja eldönteni a mérkőzést. 

Azt mondom, kettő–egyre nyer Írország, de annak is örülök már, ha egyik játékosom sem sérül le”

– mondta Keane.


A Fradi magyar válogatott játékosai

Nemzeti együttesünk szeptemberi válogatott keretében hat Ferencváros-játékos szerepel:

  • Dibusz Dénes (kapus),
  • Szalai Gábor (védő),
  • Ötvös Bence (középpályás),
  • Tóth Alex (középpályás),
  • Gruber Zsombor (támadó) és
  • Varga Barnabás (támadó).

A magyar válogatott világbajnoki selejtezői az F-csoportban
szeptember 6., 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG
szeptember 9., 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália
október 11., 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
október 14., 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
november 13., 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
november 16., 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

