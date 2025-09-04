„Eszemben sincs felbosszantani a magyar szurkolókat” – ezt várja a Fradi edzője az ír–magyar meccstől

Szombaton megkezdi világbajnoki selejtezőjét a magyar labdarúgó-válogatott, amely először Írország vendégeként lép pályára. A Ferencváros vezetőedzője, az írek futball-legendája, Robbie Keane az esélyekről beszélt a klub videójában. A Fradi mestere három gólt tippel.

A Fradi mestere bízik abban, játékosai egészségesen térnek vissza (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

„Eszemben sincs felbosszantani a magyar szurkolókat, de egy büszke ír ember vagyok. A játékra kitérve, biztosan szoros meccs lesz. Szerintem a két csapat nagyon hasonló erőt képvisel, az adott napi forma fogja eldönteni a mérkőzést.

Azt mondom, kettő–egyre nyer Írország, de annak is örülök már, ha egyik játékosom sem sérül le”

A Fradi magyar válogatott játékosai

Nemzeti együttesünk szeptemberi válogatott keretében hat Ferencváros-játékos szerepel: