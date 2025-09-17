Bajnokok Ligája: rendhagyó okból törölték a Monaco járatát, a játékosok alsónadrágban tiltakoztak (VIDEÓ)

Nem mindennapi felvételek járták be az internetet szerda este: a videókon a Bajnokok Ligája-meccsükre (hiába) igyekvő AS Monaco játékosai láthatóak, finoman szólva sem megszokott körülmények között.

♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

📹 Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025

A francia csapat tagjai a csütörtök kora esti (18:45), Club Brugge elleni BL-meccsre utaztak volna Belgiumba, ám a repülőgépük légkondicionáló berendezése meghibásodott. A nizzai reptéren felszállásra várakozó játékosok izzadtak is alaposan a gép belsejében (a francia riviérán alulról súrolja a hőmérséklet a 30 fokot), egy ponton túl

kínjukban már alsónadrágra vetkőztek, és azonmód, hiányos öltözetben kimenekültek inkább a szabadba.

A saját maguk készítette felvételek tanúsága alapján itt már érthetően jobb kedvűek voltak, mint a repülőn aszalódva, annak viszont bizonyára nem örültek, hogy a járatot végül törölni is kellett, így a tervezettnél jóval nagyobb késéssel érkezhetnek csak meg Bruges-be.