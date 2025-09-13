A múlt kötelez – Böde ismét Fradi-mezben tűnt fel (FOTÓ)

Mint ismert, a válogatott kézilabdakapus 2016 óta játszik a Ferencvárosban, míg az előző NB I-es szezon gólkirálya, a 38 évesen is aktív Böde Dániel 2012 és 2019 között szerepelt a Fradiban.

Az édesanya és kisfia most a zöld-fehér kézilabdázók népligeti bázisán tűnt fel, a csöppségen pedig Fradi-mez feszült – osztotta meg a képet az FTC Kézilabda Facebook-oldal.