Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
böde dániel Fradi Bíró Blanka

A múlt kötelez – Böde ismét Fradi-mezben tűnt fel (FOTÓ)

2025. szeptember 13. 15:21

A kézilabdázók népligeti bázisán tűnt fel a közel kéthónapos kisfiú.

2025. szeptember 13. 15:21
null

Nagy örömmel osztotta meg nyáron a hírt a Ferencváros kézilabdázója, Bíró Blanka és a korábbi válogatott futballista, Böde Dániel, hogy 2025. július 18-án, 16:53 perckor megszületett első közös gyermekük.

A kisfiú a Böde Dávid István nevet kapta, 4250 grammal és 57 centiméterrel jött a világra Budapesten.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, a válogatott kézilabdakapus 2016 óta játszik a Ferencvárosban, míg az előző NB I-es szezon gólkirálya, a 38 évesen is aktív Böde Dániel 2012 és 2019 között szerepelt a Fradiban.

Az édesanya és kisfia most a zöld-fehér kézilabdázók népligeti bázisán tűnt fel, a csöppségen pedig Fradi-mez feszült – osztotta meg a képet az FTC Kézilabda Facebook-oldal.

Fotó: fradi.hu/Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2025. szeptember 13. 16:27
hát a mezszám és a név? ....nőjön nagyra mint az apukája:)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!