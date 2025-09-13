A múlt kötelez – Böde ismét Fradi-mezben tűnt fel (FOTÓ)

Micsoda örömhír: megszületett Bíró Blanka és Böde Dániel első közös gyermeke!
Ami a legfontosabb: az édesanya és a baba is jól vannak.
A kézilabdázók népligeti bázisán tűnt fel a közel kéthónapos kisfiú.
Nagy örömmel osztotta meg nyáron a hírt a Ferencváros kézilabdázója, Bíró Blanka és a korábbi válogatott futballista, Böde Dániel, hogy 2025. július 18-án, 16:53 perckor megszületett első közös gyermekük.
A kisfiú a Böde Dávid István nevet kapta, 4250 grammal és 57 centiméterrel jött a világra Budapesten.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami a legfontosabb: az édesanya és a baba is jól vannak.
Mint ismert, a válogatott kézilabdakapus 2016 óta játszik a Ferencvárosban, míg az előző NB I-es szezon gólkirálya, a 38 évesen is aktív Böde Dániel 2012 és 2019 között szerepelt a Fradiban.
Az édesanya és kisfia most a zöld-fehér kézilabdázók népligeti bázisán tűnt fel, a csöppségen pedig Fradi-mez feszült – osztotta meg a képet az FTC Kézilabda Facebook-oldal.
Fotó: fradi.hu/Facebook