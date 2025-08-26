Kubatov üzent az MLSZ-nek a válogatott kerethirdetés után

Marco Rossi meghúzta a váratlant: négy újonc a magyar válogatott keretében!
Ötvös Bence, Lukács Dániel, Molnár Rajmund és Tóth Barna is szeptemberben mutatkozhat be a nemzeti csapatban.
Hajrá, magyarok!
Kedden kihirdette a világbajnoki selejtezőre készülő válogatott keretét Marco Rossi szövetségi kapitány.
Az eseményt természetesen Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül, az FTC-elnök azonban még a magyar válogatott kerethirdetését is az MLSZ-szel folytatott keresztes háborújának rendelte alá. Mint közösségi oldalán írta: „Hat Ferencváros játékos a válogatott keretben.
Azt is mondhatnánk, hogy szívesen MLSZ, de inkább HAJRÁ, MAGYAROK!”
A topkommentelők finoman emlékeztették az elnököt, hogy ebből a hatból csupán egy játékos, Tóth Alex számít saját nevelésűnek, Kubatov pedig éppen a kiemelt akadémiák eddigi munkáját kvázi „számonkérő” MLSZ-intézkedés miatt orrolt meg a szervezetre...
Szigorításról szó sincs, csak lefektetett, szerződésben rögzített feltételekről.
