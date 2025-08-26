Kubatov üzent az MLSZ-nek a válogatott kerethirdetés után

Az eseményt természetesen Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül, az FTC-elnök azonban még a magyar válogatott kerethirdetését is az MLSZ-szel folytatott keresztes háborújának rendelte alá. Mint közösségi oldalán írta: „Hat Ferencváros játékos a válogatott keretben.

Azt is mondhatnánk, hogy szívesen MLSZ, de inkább HAJRÁ, MAGYAROK!”

A topkommentelők finoman emlékeztették az elnököt, hogy ebből a hatból csupán egy játékos, Tóth Alex számít saját nevelésűnek, Kubatov pedig éppen a kiemelt akadémiák eddigi munkáját kvázi „számonkérő” MLSZ-intézkedés miatt orrolt meg a szervezetre...