Marco Rossi Kubatov Gábor válogatott Ferencváros kerethirdetés MLSZ FTC

Kubatov üzent az MLSZ-nek a válogatott kerethirdetés után

2025. augusztus 26. 17:33

Hajrá, magyarok!

2025. augusztus 26. 17:33
null

Kedden kihirdette a világbajnoki selejtezőre készülő válogatott keretét Marco Rossi szövetségi kapitány. 

Az eseményt természetesen Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül, az FTC-elnök azonban még a magyar válogatott kerethirdetését is az MLSZ-szel folytatott keresztes háborújának rendelte alá. Mint közösségi oldalán írta: „Hat Ferencváros játékos a válogatott keretben. 

Azt is mondhatnánk, hogy szívesen MLSZ, de inkább HAJRÁ, MAGYAROK!” 

 

A topkommentelők finoman emlékeztették az elnököt, hogy ebből a hatból csupán egy játékos, Tóth Alex számít saját nevelésűnek, Kubatov pedig éppen a kiemelt akadémiák eddigi munkáját kvázi „számonkérő” MLSZ-intézkedés miatt orrolt meg a szervezetre...

Nyitókép: Facebook/Kubatov Gábor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
moliere-0
2025. augusztus 26. 19:09
EGYSZER a kurva életben befognád a pofádat, nepper?
0
0
2025. augusztus 26. 18:16
A topkommentelők emlékeztetik Kubatovot? Kik azok a topkommentelők? Arról már nem is beszélek, hogy ezek a fradista srácok (ha jól emlékszem) a Fradiból lettek válogatottak. De pl. Horváth Krisztofer vagy Dárdai Palkó , esetleg Kata Misi és Gera Dániel a saját klubjukból szorult ki a válogatottból. Bizonyára a klubjukban végzett csúcsmunka után! A topkommentelők , topkekeckedők!
1
1
