Rossz hírt kaptak Szoboszlaiék – nem is egyet

Nem alakul zökkenőmentesen a Liverpool ázsiai turnéja: három alapember is távozott a csapat ázsiai edzőtáborából eltérő indokok miatt – egyikük már új klubja küszöbén áll, miközben Alexander Isak jövője körül is fokozódnak a transzferrel kapcsolatos találgatások.

A legnagyobb veszteség egyértelműen Luis Díaz távozása:

a kolumbiai szélső hivatalosan is aláírta szerződését a Bayern Münchennel, amely 2029-ig szól.

A hírt elsőként a nemzetközileg elismert átigazolási szakértő, Fabrizio Romano hozta nyilvánosságra. A két klub megállapodása szerint a megállapodás 70 millió eurós alapösszegről szól, amelyhez további 5 millió eurós bónuszok társulhatnak. Díaz már Münchenben tartózkodik, ahol sikeresen átesett az orvosi vizsgálatokon is.

Eközben Alisson Becker is elhagyta Japánt, igaz, nem átigazolás, hanem egy személyes ügy miatt. A brazil kapus visszatért Liverpoolba, és csak akkor csatlakozik újra a csapathoz, ha a klub hazautazott Angliába. Hasonló sors jutott Joe Gomeznek is, aki kisebb Achilles-sérülést szenvedett, így számára is idő előtt ért véget az ázsiai túra – számolt be róla a liverpoolecho.co.uk.