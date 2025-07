Kiállt a nyilvánosság elé a Kolozsváron két tizenegyest hibázó Vécsei Bálint

A Sportal Kolozsváron tartózkodó újságírója arról írt: Vécsei a mérkőzés után nem bújt el a média elől, ahogy az manapság szokás, hanem tettét vállalva válaszolt a kérdésekre. Tényleg ritka az ilyen labdarúgó manapság, és nem két kihagyott büntető kell az „elbujdosáshoz”, sokszor elég egy vereség – pedig egyáltalán nem jellemző a hazai sajtóra, hogy ilyenkor „szétszedné” a hibázókat.

Szóval Vécsei kiállt, válaszolt – és egy nem mindennapi sztorit osztott meg a kollégákkal.

Éppen a meccs előtti este álmodtam meg, hogy kapunk egy tizenegyest, amit berúgok. Ezért is voltam magabiztos. Borzasztóan érintett, hogy kimaradt. Ha bemegy, visszajövünk a meccsbe, és más végeredmény születhetett volna…”

A végeredmény nyilván más lett volna, a kimenetel nem biztos, mert a párharc minden másodpercében zongorázni lehetett a két csapat közti különbséget. Legalábbis a külső szemlélők szerint.

„A szituációt megelőző húsz percben nyomást tudtunk gyakorolni a CFR-re, inkább az ellenfél térfelén zajlott a játék, igaz, nagy helyzetek nem adódtak előttünk. Hiába voltunk egygólos hátrányban az első félidő után, azt éreztem, nyílt a párharc, úgy is jöttünk ki a második játékrészre, hogy mindent megteszünk a fordításért. Mentünk is előre becsülettel, majd jött a büntető… A második kapott gól után benne volt a levegőben, hogy innen nagyon nehéz lesz továbbjutás, a fejekben talán már az volt, hogy nem is lesz meg” – nyilatkozta Vécsei, aki azt is elárulta, csapattársai igyekeztek megvigasztalni őt.