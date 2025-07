Hatszázmillió fontot égettek el, de végre megtalálták Londonban azt az embert, akit kerestek

A történet pikantériája, hogy a 23 éves dél-amerikai futballista ráadásul éppen nevelőegyesülete ellen debütált kezdőként új csapatában, ezért egyik találatát sem ünnepelte meg.

Írásában a brit BBC kiemeli: Joao Pedro egyike annak a 19 csatárnak, akiket a Chelsea azóta igazolt, amióta 2022-ben amerikai tulajdonba került. Hozzátették:

a Todd Boehly vezette konzorcium irányítása alatt a londoni klub már mintegy 600 millió fontot költött támadókra.

A portál azt fejtegeti, hogy bár ez a 278,46 milliárd forintnak megfelelő összeg hatalmas pénz, de úgy néz ki, a Kékek végre megtalálták az emberüket a klasszikus kilences posztra (de akár még tízesként is bevethető).

Ami a másik oldalt, a bevételeket illeti, Enzo Maresca együttese a torna kezdete óta 91 millió és 113 millió dollár (30,74 milliárd–38,59 milliárd forint) közötti pénzdíjra tett szert, nem csoda tehát, hogy az angolokkal madarat lehetne fogatni jelenleg.

„Olyan volt ez az egész, mint egy álom, nem hiszem, hogy alakulhatott volna jobban – nyilatkozta a lefújás utána a DAZN-nek a meccs emberének megválasztott Joao Pedro. – Boldog vagyok, hogy megszereztem az első góljaimat a Chelsea-ben, ugyanakkor tisztában vagyok vele, milyen fontos torna volt ez a Fluminensének. Sajnálom, de profinak kell lennem, a Chelsea-nél futballozom, azért fizetnek, hogy gólokat szerezzek.”

A DAZN közben azt is megmutatta, a játékvezető szemszögéből milyen volt a brazil második gólja kedden.

A statisztika önmagáért beszél, miután a Chelsea új brazil támadója a 60 perc alatt

2 gólt szerzett,

2 kaput eltaláló lövése volt,

1-szer célt tévesztett,

1 sikeres cselt mutatott be,

7-szer passzolt társhoz a 12-ből (58 százalék),

3 párharcot nyert meg a 9-ből,

vagyis tényleg csak a legfontosabb mutatóban (3 kapura lövésből 2 gól) teljesített kiemelkedően.

Érdekesség, hogy a Ferencvárostól a nyáron távozó segédedző, Rory Delap fia, Liam Delap is jól (és eredményesen) debütált a Chelsea-ben, miután az első meccsén rögtön kiosztott egy gólpasszt, majd a tunéziai Espérance ellen be is vette a kaput.