Erre megint büszkék lehetünk: a világ másik végén most vitathatatlanul mi vagyunk a legnagyobb sztárok! (VIDEÓ)

A kiütéses sikerben talán az is közrejátszhatott, hogy a mieink szinte hazai pályás szurkolást kaptak – még a honi szövetség is megjegyzi, hogy mintha csak az itthoni BENU-kupán ugrottak volna a vízbe fiaink. A kiváló hangulatvideón jól látszik, hogy a lelkes helyi magyarok a szingapúri közönségre is átragasztották az atmoszférát, így szinte mindenki nekünk szurkolt a távoli ázsiai medencében, illetve mindenki a magyar drukkerekkel akart fotózkodni, szelfizni.

A kezdés tehát minden szempontból tökéletes volt, remélhetőleg a folytatás is hasonlóan alakul majd.

(Nyitókép: Facebook/waterpolo.hu)