Parádés kezdés: kiütötte Ausztráliát a magyar férfi vízilabda-válogatott a világbajnokságon

A magyar csapat Csoma Kristóffal kezdett a kapuban, aki nagy világversenyen most debütált, korábban csak a világkupában védett. Angyal Dániel lőtte a mieink első gólját, és bár gyorsan jött a válasz, Vigvári Vince majd Fekete Gergő is betalált – három lövésből lőttünk három gólt. Aztán néhány próbálkozásunk kimaradt, de Vámos Márton pattintott lövése után már három volt az előnyünk. Vigvári Vendel sem akart lemaradni testvérétől, emberelőnyben szerezte az ötödik magyar gólt, így az első negyed utolsó pillanatában még Nagy Ádám kihagyott büntetője is belefért, 5–1 ide.

Nem fogták vissza magukat a fiúk a második 8 perc során sem: Vigvári Vince kezdte meg a gólgyártást egy villámgyors támadás végén, aztán Burián Gergely következett, majd Manhercz Krisztián átadása után Vámos lőtt elképesztően nagy gólt a jobb felső sarokba. Ez a negyed is büntetővel zárult, de Manhercz nem is hibázott, így 9–1-es előnnyel mehettünk a nagyszünetre –

egyetlen gólt kaptunk egy félidő alatt egy olyan válogatottól, amelyiktől vereséget szenvedtünk a párizsi olimpia csoportkörében.

Ausztrál góllal kezdődött a harmadik negyed, de Fekete második lövéséből másodszor is betalált – meglepő módon jött rá gyorsan a válasz. Burián viszont két lövőcsel után már a 11. magyar gólt lőtte a kapuba. Ezután Csoma pillanata következett, ugyanis büntetőt hárított, majd Vámos már a harmadik gólját szerezte – a valamelyest visszafogottabb negyed után is 12–3-ra vezettünk.

A záró felvonásban egy megúszás végén Angyal emelte a kapuba az első gólunkat, de emberelőnyből az ausztrálok is eredményesek voltak. Aztán Molnár Erik villant, nem is kicsit: centerből gyönyörű svéd csavarral juttatta a hálóba a labdát. Jött egy újabb emberhátrány, amit nem tudtunk kivédekezni, ez eredményezte az ellenfél ötödik gólját. Kovács Péter iratkozott fel ezután a góllövők közé egy újabb centergóllal. Ekkor már kicsit csökkent a koncentráció, annyira nem volt feszes a védekezés, így válasz erre is jött, de aztán Nagy Ádám javított az első negyedben kihagyott büntetője után góllal, majd egy gólpasszt is kiosztott, Kovács pedig kapásból lőtt a hálóba.

Az utolsót Jansik Szilárd szerezte, nem véletlenül: csak neki nem volt a mezőnyjátékosok közül gólja, úgyhogy szándékosan rá jött ki a figura, Manhercz passza után talált be, így mondhatni parádés, 18–6-os győzelemmel kezdték Varga Zsolt fiai a világbajnokságot.

Folytatás hétfő reggel 7.45-kor Japán ellen.

Vizes vb, Szingapúr

Férfi vízilabda, B csoport, 1. forduló

Magyarország–Ausztrália 18–6 (5–1, 4–0, 3–2, 6–3)

A csoport másik meccsén

Spanyolország–Japán 22–16 (5–3, 6–2, 5–4, 6–7)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd