Egyetlen gól döntött: a Paks mentette meg a magyar csapatok becsületét csütörtökön

Ennek ellenére nem kezdett jól a hazai pályán játszó Paks, a 12. percben óriási helyzetet úszott meg, amikor egy betett labda keresztben végiggurult Kovácsik Ádám gólvonala előtt – szerencsére nem volt ott szlovén érkező. A félidő legnagyobb hazai helyzete a 24. minutumban érkezett, ekkor Haraszti Zsolt csapódó lövése lepte meg a kapust, a kipattanóra Tóth Barna érkezett szögletet érően. Eztán paksi labdavesztések, Maribor-kontrák és -akciók után

többnyire az ellenfél veszélyeztetett, nekik voltak nagyobb helyzeteik a nyitó felvonásban, paksi részről még egy Papp Kristóf-labdaszerzést és mellépörgetést lehetett feljegyezni.

Óriási Haraszti-lehetőséggel indult a második félidő, a paksi csapatkapitány remek helyzetből csúnyán fölédurrantotta – ha ezt beteszi inkább középre... Az 52. percben azonban meglett a jutalma annak, hogy a tolnaiak sokkal jobban jöttek ki az öltözőből, mint az első 45 percre:

Balogh Balázs felnézett, a tizenhatos sarkáról lágyan ráívelte a beinduló Windecker József fejére, aki védője közreműködésével megszerezte a paksi vezető gólt!

Negyedórával a vége előtt egy komoly vendégtűzijáték végül Kinyik Ákos önfeláldozó blokkjában halt el, a végjátékot rendesen megnyomta a Maribor, kontrákra rendezkedett be a Paks. Már a 87. percben jártunk, amikor Ziga Repas is mellétekert ígéretes helyzetből, rögtön Mark Spanring lövésénél már csak a kapufa mentett – ennél közelebb nem lehetett az juthatott a szlovén csapat. Szerencsére nem is jutott: a végjátékban hősiesen kivédekezte előnyét a Paks, amely így egygólos fórban utazik el Szlovéniába egy hét múlva!

(Fotók: MTI/Vasvári Tamás)