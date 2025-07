Ebből még nagy baj lehet Amerikában: ellepték a franciák a Times Square-t (VIDEÓ)

Vasárnap este New Jersey-ben rendezik meg az első 32 csapatos klubvilágbajnokság döntőjét. A fináléban a Bajnokok Ligája-győztes francia Paris Saint-Germain és a Konferencia-ligában diadalmaskodó angol Chelsea találkozik egymással. Bár maga a torna különösebben nem hozta lázba az európai futballrajongókat, azért arra mindenki megmozdul, ha a kedvenc csapata bejut egy döntőbe.

Így vannak ezzel a párizsi ultrák is, akik már el is lepték New Yorkot, egy igen látványos videó is készült arról, ahogy a Times Square-en énekelnek és ugrálnak – tényleg jól néz ki.

Igen ám, de az embernek rögtön eszébe jut, mi történt alig másfél hónappal ezelőtt, amikor a PSG megnyerte a BL-t Münchenben. Mint arról a Mandiner is beszámolt, rongálásokba, összecsapásokba torkollt a csapat szurkolóinak ünneplése, a tömeg több helyen összecsapott a rendfenntartókkal is.