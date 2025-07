Erre a találkozóra Trump sem tudott nemet mondani

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke részt vesz az országban zajló labdarúgó klubvilágbajnokság vasárnapi döntőjén a New Jersey állambeli East Rutherfordban – jelentette be egy kabinetülésen. Közben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) pedig arról számolt be, hogy irodát nyitott a New York-i Trump-toronyban.