Elszabadultak az indulatok Los Angelesben – az emberek reakciója mindent elárul (VIDEÓ)

A lelátón is történt meglepő dolog: felütötte fejét az Egyesült Államokban is a futballhulliganizmus. Nem mintha a találkozó helyszínén, a Los Angeles agglomerációjában található Pasadenában ismeretlen fogalom lenne az erőszak, hiszen mostanában is éppen politikai zavargások zajlanak, de azért az nem jellemző Amerikában, hogy szurkolók gyepálnák egymást.

Pedig éppen ez történt: a Botafogo és a PSG szimpatizánsai egymásnak estek és igen kemény ökölharcot vívtak egymással. Ráadásul már egy perce tart a balhé, amikor a helyi biztonsági erők még mindig nem avatkoztak közbe – ez Európában teljesen elképzelhetetlen. A többi szurkoló ráadásul láthatóan nagyon élvezi az ingyencirkuszt.

Az esetben még az a különleges, hogy a videó a lelátón készült a balhétól alig pár lépésnyire – ennyire jó minőségben ritkán nézhetjük meg, ahogy szurkolók ütik egymást. Mire nem jó egy klubvilágbajnokság.