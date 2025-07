Bognár György végre jó hírt kapott: felépült a gólkirálya!

„Már a tavalyi szezonban is voltak gondjaim a térdemmel, és most is jelentkeztek problémák, begyulladt, ami hátráltatott egy ideig. Szerencsére mostanra teljesen panaszmentes vagyok, és múlt hét szerdától már ismét a csapattal edzem. Hál' Istennek eddig elkerültek a komolyabb sérülések, ez volt az első olyan félszezonom, amikor hosszabb időt kellett kihagynom. Nem gond, eddig szinte mindig játékra kész voltam, talán mondhatni, ez már érett is.

Ezt is el kellett fogadnom, de most már nagyon várom, hogy visszatérhessek a pályára. A sérülésem már a múlté, készen állok”

– fogalmazott jókedvűen Ádám.

A klub erre nem tér ki, de könnyen lehet, hogy így akár már a Maribor elleni Konferencia-liga-selejtező visszavágón is pályára léphet a csatár, hiszen be van nevezve a keretbe. A Paks egygólos előnnyel utazik a szlovéniai visszavágóra, amit csütörtök este 8 órától.