„Az igazság előbb-utóbb utat tör magának” – sikeresen lépett fel a Mezőkövesd a nemzetközi futballmaffia-hálózat ellen

A Mezőkövesd Zsóry futballcsapata hivatalos közleményben számolt be arról, hogy a klub komoly diplomáciai győzelmet aratott korábbi légiósa régóta húzódó ügyében.

A kétszeres bolgár válogatott Antonio Vutov 2020-ban hároméves szerződést írt alá az akkor még élvonalbeli Kövesddel, ám miután az elkövetkező két idényben támadó középpályás létére 41 mérkőzésen csupán 5 gólt és 8 gólpasszt szerénykedett össze, 2022 nyarán a teljesítménye és egészségügyi okok miatt kirakták az első csapat keretéből. Ezt a játékos részéről szerződésbontás, majd a FIFA-nál kezdeményezett munkaügyi per követte, amelyet Vutov első körben meg is nyert, és a mezőkövesdi fellebbezés után a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is helyben hagyta a döntést. Akkor úgy tűnt, pont kerül az ügy végére, a játékost képviselő ügyvédek egyike is így nyilatkozott:

Hosszú és fáradtságos ügyet zárhatunk le, igaz, a Mezőkövesd benyújthat még fellebbezést a svájci legfelsőbb bírósághoz, de az már csak a per eljárásjogi szempontjaira irányulhat, amit nagyon nehéz megfordítani, és ritkán sikeres.”

A borsodi klubnál azonban nem nyugodtak bele az ítéletbe, ténylegesen elvitték az ügyet a svájci legfelsőbb bíróságig, amely döntő szervezet az előzőekkel ellentétben most mégis nekik adott igazat. A Tállai András elnök jegyezte klubközlemény így szól:

„Tisztelt Szurkolók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Klubunk a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Swiss Federal Supreme Court) 2025. július 4. napján meghozott ítélete alapján megnyerte az Antonio Vutovval szemben indított pert, amelyet a FIFA és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) Klubunkat kártérítésre kötelező határozataival szemben kezdeményezett.

A döntés értelmében Klubunk teljes mértékben mentesül minden fizetési kötelezettség, illetve bármilyen egyéb szankció – így például az átigazolási tilalom – alól.

Ez az ítélet nem csupán Klubunk számára jelent áttörést, hanem a nemzetközi sportjogi közösség számára is egyértelmű üzenetet hordoz: a klubokat sújtó, jogtalan és aránytalan FIFA-határozatokkal, valamint a nemzetközi futballmaffia hálózatának nyomásgyakorlásával szemben igenis érdemes – és szükséges – jogi úton fellépni. Az igazság előbb-utóbb utat tör magának, még akkor is, ha az ehhez vezető út hosszú, küzdelmes és akadályokkal teli.

Ezúton is köszönetet mondunk dr. Demeter István ügyvéd úrnak és irodája valamennyi munkatársának a kivételes szakmai munkáért, elkötelezettségért és kitartásért, mellyel hozzájárultak igazunk érvényre juttatásához.

Köszönjük szurkolóinknak is a folyamatos támogatást és bizalmat!

Tisztelettel:

Tállai András

elnök

Mezőkövesd Zsóry FC”

Nyitókép: MT/Mónus Márton