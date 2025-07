„Aligha titok, hogy mi nem magángépekkel röpködünk ide-oda” – Windecker József a Paks nemzetközi kupaszerepléséről

Windecker végezetül arra is kitért, hogy a megfelelő keretmélység mindenképpen könnyebbség lehet a többfrontos küzdelemben – nem véletlenül van most is 28-as kerete a paksiaknak. „Tavaly is akadt egy négy-öt fordulós holtpontunk, nem is annyira a meccsek, mint inkább a sok utazás miatt. Ez a része most is meglehetősen körülményesnek ígérkezik. Vegyük például csak a jövő heti román túrát a nyolc-tízórás buszúttal, hiszen aligha titok, hogy mi nem magángépekkel röpködünk ide-oda… Elsősorban tehát a sok logisztika, a regenerálódás jelent kihívást, bár a tavalyi után az idei év már kicsit könnyebb lesz szerintem. Fizikai problémáktól nem tartok, még ha legutóbb az őszi szezon végére el is fáradtunk kicsit, ott az utolsó három-négy meccsünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Viszont sokat tanultunk a megfelelő regeneráció terén is: a tavaszunk parádésan sikerült, vissza tudtunk zárkózni az élmezőnybe – nagyon remélem, hogy az előttünk álló idényben is így lesz!”