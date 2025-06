Beajánlották a Barcelonának, most mégis a legmagyarabb csapatban köthet ki

Mint arról korábban írtunk, a Paksi FC labdarúgóklub sikeredzője, Bognár György már ki is nézte magának a leendő gólkirályt. A kizárólag hazai átigazolásokra specializálódott Magyar Kupa-győztes paksiak élénken érdeklődnek az NB II-ben szereplő Csákvár támadója, Nagy Zoárd után. A 25 éves csatár 18 gólt szerzett a nemrég véget ért évadban, ezzel pedig a másodosztály gólkirálya lett.

A csákvári gólgép most interjút adott a csakfoci oldalnak, amelyben elárulta, mi motiválta a tavaszi szezonban, mi a közös bennük Varga Barnabással és miért ajánlották be a Barcelonának.

„Két éve érkeztem Csákvárra, klubszinten mindkét szezonom eléggé hasonló volt. Ha jól emlékszem, tavaly ugyanúgy két fordulóval a vége előtt dőlt el a bennmaradás, ami nyilván az elsődleges cél volt, viszont bennem már az első év után ott volt az érzés, hogy ennél többet is kihozhatok belőle. Akkor is szereztem tíz gólt, de idén már tényleg bennem volt a vágy, hogy jó lenne egy még jobb szezont összerakni, amivel nagyobbat lehet robbantani. Szerencsére ez most össze is jött, arra viszont nem gondoltam, hogy gólkirály leszek” – fogalmazott Nagy Zoárd, majd azt is elárulta, miért nem bólintott rá télen egyik érdeklődő ajánlatára sem. A hírek szerint az élvonalbeli Puskás Akadémia is csábította.

Nem igazán akartam télen beleváltani, nem jött volna jól, mert úgy éreztem, ha itt maradok és végigcsinálom az egész szezont, egy igazán jó idényt tudok produkálni”

– folytatta a támadó, akihez annyira ragaszkodtak a csákvári klubnál, hogy azt kommunikálták: kizárólag a Barcelonának lennének hajlandóak eladni. Mint mesélte, nyilván viccnek szánták, de az volt a céljuk, hogy kifejezzék, nem szeretnék, ha távozna.