Ebben is mások, így is lehet: csak magyar, semmi külföld

A paksiak az Európa-liga küzdelmeire olyan riválisok ellen készülnek fel, mint

a Budaörs,

a Kalocsa,

a Szeged, de megmérkőznek

az Iváncsával is.

A felelős gazdálkodásáról ismert egyesület csak magyar futballistákat foglalkoztat, játékospolitikája merőben eltér a többi első osztályú klubétól. Gólerős középpályását, Ötvös Bencét például a napokban engedte el a Ferencvároshoz, amelyet többször megfricskázott a nemrégiben véget érő évadban, ráadásul a Bognár-Kubatov ellentét miatt egyre nagyobb figyelmet kapnak a hazai sajtóban a két gárda egymás elleni meccsei.

Pakson azonban ezeket is félre tudják tenni, és legtöbbször a labdarúgóik igényeit, jövőjét, szakmai előmenetelét helyezik előtérbe.

Ott van a 30 éves Tóth Barna esete is, aki az elmúlt kiírásban 45 találkozón lépett pályára, és ezeken a 16 gólja mellett kiosztott 5 gólpasszt is. A támadót képviselő CMG menedzseriroda tájékoztatása szerint a kiváló teljesítményének köszönhetően van is érdeklődés iránta, a Paks ennek megfelelően meg is határozta azt a vételárat, amelyért hajlandó eladni – írja az m4sport.hu. Hozzátették: a paksiakat 2024 februárja óta erősítő Tóth ugyanakkor nem minden áron akar váltani, de megvannak azok az országok és klubok, ahol szívesen kipróbálná magát. Távozását elősegítheti, hogy sajtóinformációk szerint a tolnaiak élénken érdeklődnek Nagy Zoárd Kornél iránt, aki a Csákvár színeiben az NB II gólkirálya lett.