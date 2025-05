Ez igen! Újra BL-döntős a Ferencváros – nem is akárhogyan

A címvédő FTC bejutott a férfi vízilabda Bajnokok Ligája döntőjébe, miután a négy között 14–11-re legyőzte a francia Marseille csapatát.

A máltai final four késő esti elődöntőjében a tavalyi győztes zöld-fehérek a félidőre jó játékkal 8–4-es előnyt építettek fel, ám az Angyal Dánielt is soraiban tudó franciák egy 6–2-es rohammal váratlanul kiegyenlítettek az utolsó negyedre. 10–10-nél azonban Dusan Mandics egy kulcsfontosságú találattal átbillentette a holtponton a Fradit, amely végül háromgólos, 14–11-es sikerrel ismét bejutott a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, úgy, hogy a 11 mezőnyjátékosból tízen is betaláltak.

Nyéki Balázs együttese a vasárnap esti döntőben azzal a szerb Novi Beograddal csap össze a történelmi címvédésért, amely a másik ágon kisebb meglepetésre ötméteresekkel múlta felül az idén a Fradit már egyszer legyűrő spanyol Barceloneta együttesét.

(Nyitókép: Facebook/FTC Vízilabda)