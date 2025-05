„Én indítottam el a dominót" – Dibusz fájdalmas vallomása első vesztes kupadöntője után

Érthető módon az FTC kapusa, Dibusz nagyon csalódott volt, főleg, hogy a paksiak vezető gólja, ami az első félidő utolsó pillanataiban született, az ő számlárája volt írható, a találkozó után el is mesélte az újságíróknak, mi történt pontosan.

„Még a kapu mellett voltam, amikor elveszítettük a labdát, és futottam vissza, hogy minél előbb beérjek a helyemre. Mozgással ellentétesen rúgta vissza Tóth Barna, nem tudtam időben beérni és elfoglalni a pozíciómat.

Nyilvánvalóan az egész dominót én indítottam el azzal, hogy nem figyeltem az órát, nem néztem azt, hogy az első félidőnek majdnem vége van.

Ugyanúgy próbáltuk meg lejátszani a kirúgást, ahogy korábban, miközben egy hosszú labdával nem lett volna ez a veszély. Ezt senki nem realizálta tőlünk abban a pillanatban. Ez komoly hiba volt, befolyásolta a meccset.”

Ahogy persze a szétlövés is, mely során kétszer is hibáztak csapattársai.

„Tegnap mindenkin végigment a szakmai stáb, hogy ki az, aki vállalná a tizenegyeseket, a többség nagyon magabiztosan mondta, hogy igen. Nincs is azzal semmi probléma, ha valaki kihagyja, ilyen a foci, aki odaáll, az tudja kihagyni. Sajnos Pesics büntetőjénél Szappanosnak volt egy jó megfejtése, ez nyilván megadta az alaphangot.”

Dibusz már négy kupát nyert, és miután a tavalyi döntőben nem ő, hanem Varga Ádám védett, korábban még nem lépett vesztes fináléban pályára.

„Ez most új dolog. Nagyon bíztam benne, tudom tartani azt a jó szokást, hogyha pályára lépek a döntőben, akkor nyerünk. Most persze mindenki csalódott, de az a lényeg, hogy levonjuk a tanulságokat.

Ez most nem sablon: ha őszinte akarok lenni, a legfontosabb a bajnokság. Nagyon jó lett volna megnyerni a kupát, és tényleg szerettünk volna örömet szerezni a sok szurkolónknak, de ha választani kell, akkor a bajnokságot választom, ahogy szerintem minden szurkoló és klubalkalmazott is.

Úgyhogy nincs idő siránkozni, fel kell emelni a fejeket, és győznünk kell vasárnap!”

Váltsunk akkor át az örömszavakra! Windecker Józseftől megtudtuk: bár már 32 éves, még soha életében nem játszott végig hosszabbításos meccset.

„Nem gondoltam, hogy a tavalyi élményt lehet fokozni, de sikerült. Megmondom őszintén, a szétlövés során olyan idegállapotban voltam, mint még soha. Egyszer sem játszottam még végig ilyen maratoni meccset, mert lecseréltek vagy csereként álltam be. Kemény volt, de így, hogy nyertünk, nagyon élveztem.”

Ahhoz képest, hogy ideges volt, ő vállalta el a paksiak első 11-esét, melyet értékesített is.

„Odamentem a vezetőedzőhöz, és mondtam, hogy én leszek az első, mert azt éreztem, van olyan önbizalmam, hogy példát tudok vele mutatni a srácoknak: nem szabad megijedni.”

Kíváncsiak voltunk, mennyire volt nehezítő körülmény az, hogy a Fradi-tábor előtt kellett rúgni a 11-eseket.

Én nem nagyon hallottam őket”

– jött mosolyogva a válasz, ahogy arra a kérdésre is, hogy mi lesz az éjszakai program.

„Erről majd Böde Danit kérdezzétek meg!”

Meg is tettük:

Egyszerűen fogalmazok: berúgunk szerintem. Azt, hogy mit iszunk, a jóisten tudja csak.”

A csereként pályára lépő csapatkapitány nagyon ideges volt a szétlövés előtti pénzfeldobás után.

„A bíró feldobta, én a kéket választottam, kék lett, még Dénes is mondta, de pont kiesett a bíró kezéből, aztán újradobtuk...”

Akkor pedig már nem Böde „nyert”, így került a Fradi-tábor elé a szétlövés. A 38 éves csatárnak egyébként ez volt az ötödik kupagyőzelme.

„Nagyon boldogok vagyunk, szavakkal le sem tudom írni, fel sem tudom fogni, sietek is az öltözőbe, mert nagyon szomjas vagyok már.”

Hát elengedtük. Ádám Martin viszont teljesen új élményt élt meg, korábban soha nem volt még kupagyőztes.

„Örülök, hogy nyertünk, megérdemeltük. Én tavaly ugye nem éltem át ezt, csak 2022-ben a vesztes döntőt, az nagyon rossz volt.”

A csatár feszültnek tűnt a találkozón, beállása után nem sokkal kireklamált magának egy sárgát, az értékesített 11-ese után pedig kimutatott a Fradi-tábornak.

Ha ők üzennek nekem, akkor én is üzenhetek nekik szerintem. A sárga lapomról nem akarok beszélni, nem bírózunk. Feszült hangulatú meccs volt, de hát egy döntő már csak ilyen.”

Vécsei Bálint is hőssé vált: a Ferencváros korábbi játékosát a tavalyi kupadöntőn és a vasárnapi, szintén FTC elleni bajnokin is kiállították, ehhez képest most ő rúgta be a mindent eldöntő, ötödik 11-est.

„Tavaly is örültem azért, de akkor még jobban izgultam ahhoz képest, hogy most utolsó büntetőt kellett rúgnom. Ha ezentúl minden második meccsen piros lapot kapok, de nyerünk, akkor belemennék.”