Csak magyarok után fizetne a szövetség, a zászlónk bejárta a világot

Beckham új hobbijára rácsodálkozott a világ

A május 2-án 50. születésnapját ünneplő angol legenda, David Beckham a labdarúgás világát kiegészítendő különleges területre tévedt, de ebben is példát mutat a követőinek. A korábban a Manchester United, a Real Madrid, a Los Angeles Galaxy, az AC Milan és a PSG mezében is szereplő brit ikon még a koronavírus-járvány idején, a karantén alatt szeretett bele a méhészkedésbe. Előbb épített egy 500 fontos kaptárt a Chipping Nortonban álló otthonának kertjében, majd a hobbi olyannyira komoly lett, hogy már III. Károly királynak is ajándékozott egy csupor saját készítésű mézet.

Beckham a közösségi oldalán rendszeresen megmutatja, milyen csodálatos, idilli környezetben telnek angliai mindennapjai: gyakran posztol a család kutyáival, csirkéivel és az utóbbi időben már méheivel is. Igazi farmer lett, de mint kiderült, a konyhában is otthonosan mozog...