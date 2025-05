Bognár Györgytől megkérdezték, tényleg antifutballt játszik-e a Paks – ezt válaszolta

Úgy tűnik, az FTC-elnök a meggondolatlan kijelentéssel valóban nagy öngólt lőtt, több szempontból is. A paksiak közismerten támadófelfogású futballja ugyanis semlegesként is nagy népszerűségnek örvend, ebbe a kupadöntő után még a ferencvárosi szurkolók is beleálltak; de a legnagyobb gyomrost alighanem az jelenthette, hogy a paksi címvédés után még Orbán Viktor miniszterelnök is úgy fogalmazott, „Bognár Gyuri a király”. Mint ismert, az idei bajnoki kiírásban is a tisztán magyar kerettel operáló Paks lőtte a legtöbb gólt – a drága légiósokkal kitömött Fradira is egyet ráverve –, és a gólkirályt is ők adták a korábbi FTC-közönségkedvenc, a 38 évesen is a csúcsra érő Böde Dániel személyében.