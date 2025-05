„Az utóbbi évek legnagyobb futballcsodáját kaptuk” – a szurkolók áradoznak a drámai csata után

A továbbjutó csapat vezetőedzője, Simone Inzaghi a játékosait méltatta és a szuper jelzőt használta velük kapcsolatban.

Ehhez egy szuper Inter kellett! Nagy tapsot érdemelnek ezek a srácok, két fantasztikus teljesítményt tettek le az asztalra. Nagyon örülök, hogy az edzőjük lehetek, minden tőlük telhetőt megtettek”

– idézte az UEFA a szavait.

„Voltak problémáink, de szívvel-lélekkel küzdöttünk, és sikerült. Az első meccs után volt egy elképzelésem a visszavágóra, de mindezt nem sikerült volna kivitelezni, ha nem vállalunk áldozatokat és nem adunk bele mindent” – tette hozzá Inzaghi.

A túloldalon Hansi Flick érthető módon más hangulatban nyilatkozott.

„Nagyon csalódott vagyok, hogy kiestünk, viszont a teljesítményünk miatt nem vagyok az. A játékosaim mindent kiadtak magukból. Most kiestünk, de jövőre ismét megpróbáljuk és minden Barcelona-kötődésű embert boldoggá teszünk” – mondta és hozzáfűzte: „Nem nyerhetsz mindig, és a játékosoknak ezt el kell fogadniuk.”

Flick szerint a fiatal csapatuk még a játék minden elemében képes fejlődni, és a csereként beállt Ronald Araújo is ezen a véleményen van.

A Barcelona még sok Bajnokok Ligáját nyer ennyi tehetséggel a keretében”

– jelentette ki.

Yann Sommer, az Inter kapusa a három kapott gólja ellenére a milánóiak egyik hőse volt, ugyanis több nagy védést is bemutatott.



„Nagyon boldog vagyok, hihetetlen meccset játszottunk. Hogy melyik védésem maradt meg bennem? Az utolsó, amit Lamine Yamal lövésénél mutattam be. Ő egy nagyszerű játékos, és szerencsére nem ment be. Sok csapat kettő–háromnál feladta volna, de mi nem és sikerült visszajönnünk.”

A kétszer 15 perces hosszabbításban győztes gólt szerző Davide Frattesi önkívületi állapotba került.

Hogy mi történt a gólnál? Nem tudom. Olyan hangosan ünnepeltem, hogy abba szó szerint beleszédültem. A negyeddöntő első meccse után azt gondoltam, érzelmek tekintetében én már nem fogok ehhez hasonlót átélni, de ettől szép a futball”

– fogalmazott.

A mérkőzés után több Barca-játékos, Pedri és Eric García is, no meg Flick is „bírózott” egy sort, ahogyan a legendás Arsenal-menedzser, Arsene Wenger is. Utóbbi az Inter második, tizenegyesgólja kapcsán mondta el a véleményét.



„Abszolút ellene vagyok az olyan büntetők megítélésének, mint amit Cubarsínál láthattunk. Ha mindent ennyire lelassítva nézünk, akkor mindent szabálytalannak fogunk látni. Elsőre ez egy nagyszerű becsúszásnak tűnt, amely során a védő elvitte a labdát. A játékvezető nem hozott jó döntést.”

Már a párharc első felvonása után is áradoztak a szurkolók, ám egy ilyen, hétgólos visszavágó után már alig találták a jelzőket.

Köszönjük a két csapatnak ezt a kéz elképesztő meccset, az elmúlt évek egyik, ha nem legnagyobb futballcsodáját kaptuk meg tőlük egy héten belül”

– írta az egyik magyar futballrajongó, de mások is hasonlóan vélekedtek.

„Hát ezt szó szerint túlélte az Inter. Kicsit sem vagyok Barca-szimpatizáns, de így ki lehet esni. Egy döntővel felérő párharc mindkét csapat részéről. Nagybetűs futball. Le a kalappal.”

„Amit ma kaptunk a csapatoktól tökéletesen megmutatta, hogy miért szeretjük ezt a sportágat.”

„Két meccs, két év meccse! Mindkettő felért egy döntővel!!”

„Elképesztő mérkőzés, hatalmas fordulatok, szenzációs párharc volt, BL-finálé színvonalú. Órákig néztem volna még a küzdelmet. Mind a két csapat megérdemelte volna a döntőt.”

Paranormális jelenségek”

– napjaink legismertebb sportújságírója, Fabrizio Romano így definiálta a párharcot.



BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

INTERNAZIONALE (olasz)–FC BARCELONA (spanyol) 4–3 – hosszabbítás után

Milánó, San Siro. Játékvezető: Marciniak (lengyel)

INTER: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco – Lautaro Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

A kispadon: Di Gennaro, J. Martínez (kapusok), De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Re Cecconi, Zalewski, Taremi

BARCELONA: Szczesny – Eric García, Cubarsí, Inigo Martínez, Gerard Martín – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo, Raphinha – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

A kispadon: Inaki Pena, Astralaga (kapusok), R. Araújo, Gavi, Lewandowski, Fati, Christensen, Fermín López, Pau Victor, Fort, Farré, Darvich

GÓLSZERZŐ: Lautaro Martínez (21.), Calhanoglu (45+1. – 11-esből), Eric Garcia (54.), Dani Olmo (60.) Raphinha (88.), Acerbi (90+4.), Frattesi (99.)

Szerdán

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol) (Tv: RTL)

Az első mérkőzés: 1–0

Fotó: Piero Cruciatti/AFP