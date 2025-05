Az Atlético Madrid védője debütált a magyar válogatottban

A magyar U17-es férfi labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen a második félidőben négy gólt szerezve 4–0-ra legyőzte a lett együttest Telkiben. A két csapat majd csütörtökön 11 órakor ugyanitt ismét megmérkőzik egymással.

A Csakfoci szúrta ki, hogy a keretben két olyan magyar származású labdarúgó is feltűnt, akik most bemutatkozhatnak (és csereként be is mutatkoztak) címeres mezben. Az egyikük az Atlético Madrid 2008-as születésű tehetsége, Luca Koncz, aki belső védőként és védekező középpályásként is egyaránt bevethető. A csakfoci.hu az amerikai fiatalokat figyelő X-oldal információjára hivatkozva azt írta, hogy Koncz Manhattan közelében született, de magyar és olasz felmenői is vannak. Ő egyszer már szerepelt a korosztályos magyar válogatott edzőtáborában, de pályára mostanáig nem lépett.

A másik játékos a görög mellett magyar felmenőkkel is rendelkező Petronis Jordanis, aki jelenleg a görög élvonalban a bennmaradásért küzdő Athen Kalithea utánpótlás-együttesében futballozik.

Férfi U17-es válogatottunk gól nélküli első félidőt követően 4⃣-0⃣-ra legyőzte a letteket a két csapat Telkiben rendezett felkészülési mérkőzésén. A gólszerzőink: Galambos János, Magyarics Erik, Gulyás Kristóf és Csóka Gergely. A két csapat csütörtökön 11 órakor ismét megmérkőzik… pic.twitter.com/Nq7phbEd4z — MLSZ (@MLSZhivatalos) May 13, 2025

„Örülök az eredménynek és a mutatott játéknak is, mindkettővel elégedett vagyok – idézte az MLSZ a mérkőzés után Németh Antal szövetségi edzőt. – Annak ellenére, hogy az első félidőben nem lőttünk gólt, ebben a periódusban is kontroll alatt volt a mérkőzés. A szünetben átbeszéltünk egy-két dolgot, amin javítanunk kellett, és a fordulás után már jóval több lehetőségünk adódott, ami gólokban is megmutatkozott. Jól sikerült a mérkőzés, de a magabiztos siker ellenére csütörtökön ugyanilyen koncentráltan kell játszanunk, mert a lett válogatott jó csapat, képes megnehezíteni a dolgunkat.”

Magyarország–Lettország 4–0 (0–0)

Magyarország: Balogh T. Márk (Esery Desmond, 83.) – Gulyás Kristóf (Kőfalvi Hunor, 75.), Lakatos Kristóf (Újváry Ferenc, 75.), Rankó Viktor (Horváth Dominik, 82.), Csóka Gergely (Kovács Dániel, 82.) – Rab Bence (Palkó Áron, 61.), Varga Zsombor – Zubor Ádám (Riba Zsombor, 61.), Mándity Márkó (Kovács Erik, 61.), Magyarics Erik (Petronis Jordanis, 75.) – Galambos János (Luca Tommaso Koncz, 81.)

Gólszerző: Galambos (52.), Magyarics (56.), Gulyás (73.), Csóka (78.)