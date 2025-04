Szoboszlai megnevezte a magyar válogatott játékost: őt ültetné a kispadra (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik felfedte álomcsapatát, elárulta, kikből állna a négyfős kispályás gárdája, amellyel jó eséllyel venné fel a versenyt a Red Bull Four 2 Score felhívásán. Nem meglepetés, hogy a liverpooli csapatkapitány, Virgil van Dijk és egy másik angliai csapattársa, a kolumbiai csatár Luis Díaz is helyet kapott a gárdában, mint ahogy a korábbi lipcsei társ, Dani Olmo is számíthat a meghívóra.

A magyar válogatott csapatkapitánya Kalmár Zsoltnak, illetve magának is szorított egy helyet. Igaz, előbbinek csereként.

A Red Bull Four 2 Score egy négyfős csapatok számára szervezett kispályás futballtorna – 10 perces fordulókban játszva, szünet és kapus nélkül. A torna kapcsán hamarosan újabb részletek látnak majd napvilágot.