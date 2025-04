Szoboszlai nemcsak a focilabdával bánik ügyesen – így oktatja a társakat Liverpoolban (VIDEÓ)

Rögtönzött házi minigolfbajnokságot rittyentettek a Liverpool játékosai a klub edzőközpontjában, mérsékelt sikerrel. Hiába próbálkozott ugyanis egymás után Andy Robertson, Curtis Jones, Alisson Becker, Cody Gakpo és Kosztasz Cimikasz is, egyikük sem talált be, mígnem jött Szoboszlai Dominik. A magyar klasszis odaállt, lazán megkérdezte, sikerült-e már valakinek, a nemleges válasz után pedig higgadtan begurította a golflabdát, ahogy kell –majd fogadhatta is a társak gratulációját. A csapat háza táján tapintható a jó hangulat, erre minden okuk meg is van: a Premier League-et 11 ponttal vezetik a hétvégi forduló előtt, pénteken pedig megkapták végre a várva várt hírt Mohamed Szalah szerződéshosszabbításáról. A Liverpool vasárnap 15 órától a West Ham United ellen teheti meg a következő lépést a bajnoki cím felé.