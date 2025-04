Nem vagyunk zsoldoscsapat! – a kritikusoknak üzent a legjobb formában lévő magyar együttes

A zöld-fehér egyesület akadémiai igazgatója, Havas Máté ennek kapcsán nyilatkozott a klubhonlapnak:

Zsoldoscsapatként skatulyáztak be bennünket, ez a sztereotípia aztán fennmaradt.

Holott már akkor is elindult egy folyamat, miszerint a fiatal játékosainkat mi nem pusztán betesszük a csapatba, hanem beépítjük. Márpedig utóbbi nagyon időigényes munka. Ha csak beteszek egy játékost, azt csak azért csinálom, mert meg akarok felelni a »fiatalszabálynak«, ha viszont beépítek valakit, akkor az adott labdarúgó előbb-utóbb elér egy bizonyos mérkőzésszámot, s hiába fiatal, rutin szempontjából már teljes értékű futballistának számít. Nos, mi ezt az utat választottuk, és kijelenthetjük, hogy ebben sikeresek vagyunk.

A minket kritizálók még azt sem látják, hogy már megvannak azok a 2006-os, 2007-es születésű játékosok, akiket ugyanúgy beépítünk az első csapatba, mert a képességeik alapján alkalmasak rá, hogy az NB I-ben futballozzanak. Ez a jelek szerint sajnos kisebb hírértékkel bír, mint az, hogy annak idején légiósokat alkalmaztunk ahhoz, hogy feljussunk az első osztályba

– fogalmazott Havas.

A fentiekkel egyetért Steven Vanharen sportigazgató is, aki arról beszélt, hogy gyakran szembesülnek azzal a kritikával, miszerint nem játszik náluk elég magyar, de ezzel ő sem ért egyet. „Jelenleg is jócskán vannak nálunk magyar fiatalok, és vannak az NB I-ben olyan csapatok, amelyek sokkal kevesebb lehetőséget adnak a magyar fiataloknak. Tíz hónap alatt hét új akadémistát építettünk be a csapatba, akik bármikor bevethetők, és ha ezt a tendenciát ilyen ütemben tudjuk folytatni a 2025-ös évben is, messze a legjobbak leszünk Magyarországon ebben a mutatóban” – mutatott rá Vanharen, aki példaként Tóth Rajmundot és Vitális Milánt hozta fel, de szót ejtett Bánáti Kevinről is. Hangsúlyozta:

jó úton járnak, hiszen az idény eleji háromhoz képest immár tíz ETO-nevelés van az első csapat öltözőjében.

„Nagyon jó az együttműködés az első csapat és az utánpótlásműhely között, és a tíz eddig felkerült fiatalra tekintve akár azt is el tudom képzelni, hogy egyszer majd hetvenöt százalékban saját nevelésű játékosok várják a kezdő sípszót a pályán” – jelentette ki a sportigazgató.

Fotó: MTI /Krizsán Csaba