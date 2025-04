Ez mindenkinek nagyon fáj – egyetlen góllal kikapott, így nem jutott BL négyes döntőbe a Ferencváros

A bemutatásra már természetesen tetőfokára hágott az addig sem lapos hangulat, utána

a BL himnuszt konkrétan hallani sem lehetett a Fradi-tábor hangos buzdítása miatt

– libabőr.

Így kezdődött hát a várva várt meccs, melynek első gólját a vendégek szerezték Thale Rushfeldt révén, de a szülinapos Emily Bölk azon nyomban felavatta Lundét. Aztán sajnos kétszer is eladta a magyar csapat a labdát, mind a kettőt góllal büntették a dánok, ráadásul Bölk kétperces kiállítást is kapott, 1–3.

Sajnos élt is az emberelőnnyel az Odense, háromgólosra növelte előnyét Rushfeldt vezetésével, aki egymaga öt gólt lőtt az első hétből. Szerencsére a válasz többet nem maradt el, főleg Bölk jeleskedett a gólszerzésben – közben a kapuban Janurik Kingát Laura Glauser váltotta már igen korán, 6–8.

A 12. percben jártunk, amikor Angela Malestein először betalált a jobb szélről, ezzel újra csak egy gól volt az FTC hátránya. Hiába jött aztán az első magyar emberelőny, nem sikerült élni vele, köszönhetően Lundénak is, aki fogta Márton Gréta lövését –

ez volt az első védés a mérkőzésen, közel a félidő feléhez (tehát a Fradi kapusai nullával álltak ekkor).

Nem villogott a magyar csapat, főleg Maszlova gyengélkedése volt feltűnő, hol elpasszolta, hol nem kapta el a labdákat, így pedig nehéz volt csökkenteni a különbséget, 8–11.

Aztán éppen egy Maszlova-bomba kellett ahhoz, hogy átszakadjon a gát, és újra a mínusz egyért támadhasson az FTC – ráadásul sikerrel, Dragana Cvijics volt beállóból eredményes. Emberelőnybe is került a Fradi, ki is védekezte a dán akciót, de nem, nem sikerült egyenlíteni, pedig ekkor már nem Lunde állt a kapuban, Bölk egyszerűen mellé lőtt, 11–12.

Szerencsére a dánok sem remekeltek támadásban, percekig nem született gól egyik oldalon sem, aztán a gólcsend után a dánok találtak be kétszer is – háromgólos hátrányban fordultunk az utolsó 5 percre, 11–14.

Amiben megint érkezett egy Maszlova-átlövés (gólokkal legalább ellensúlyozta a továbbra is borzasztó mezőnymunkáját), majd egy Darja Dmitrijeva betörés, néhány kivédekezett támadás, és a lehetőség az egyenlítésre az utolsó percben!

„Mindent bele, mindent bele!” – zúgta már nem csak a tábor, hanem az egész aréna, az üzenet pedig célba talált!

Hársfalvi Júlia talált be a szélről az utolsó pillanatokban, így 14–14-es döntetlennel ért véget az első játékrész.

Meglepetten konstatáltuk, hogy a második félidő is Klujber Katrin nélkül kezdődött – de legalább Fradi-góllal, Malestein beállóból volt eredményes, először állt továbbjutásra a meccsen a magyar csapat! És ha egy üzlet beindul: a holland hetesből kétgólosra növelte az előnyt, 16–14.

Sajnos a 9. percig tartott az öröm, addigra egalizáltak a dánok, hihetetlenül kiegyenlített ez a párharc. És ekkor szállt be először Klujber a mérkőzésbe – Bölk ennek örömére a ötödik góljával vissza is szerezte a magyar előnyt, 17–16.

Többször is megléphetett volna ismét kettővel a Fradi, helyette folyamatosan jött az egyenlítés. Simon Petra is a pályán volt már ekkor, gyorsan meg is dobta az első gólját,

aztán Cvijics szedte le egészen hihetetlen mozdulattal Bölk passzát, és a gólja után kétgólos ferencvárosi előnnyel fordultak az utolsó negyed órára a csapatok, 20–18.

És ez sem tartott sokáig, gyorsan eltüntette az Odense a különbséget, egy pillanatra nem lehetett megnyugodni. Pedig olykor varázsoltak a lányok, Simon zseniális passza után Klujber látványos repülésből talált először a kapuba, de mindenre volt dán válasz, 21–21.

Klujber aztán abszolút beindult, az utolsó 10 perc az átlövésgóljával kezdődött (erre is volt válaszgól), majd Simon tört be, és lőtt gólt, de az előnyök csak másodpercekig tartott.

Elképzelni nem tudta az ember, hogy mi lesz ennek a meccsnek a vége...

Aztán jött a baj: alig több mint 6 perccel ma vége előtt hosszú idő után megint az Odense került előnybe, és még az ellentámadást is kivédekezte. De labdát szerzett a Fradi – jött is Heine időkérése. Nem segített... Eladott labda, Aune Larsen gól – kettő oda, miközben benne voltunk már az utolsó 5 percben, 23–25.

Cvijics góljával jött a válasz, de Maszlova fölé dobta az egyenlítése lehetőséget. Szerencsénkre belemenés miatt visszakerült a labda a Fradihoz, de nem sikerült betalálni. Egy másodperc volt ekkor vissza, az Odense időt kért, a dánok már körtáncot jártok – ezzel lett vége, 25–24-re nyertek a vendégek, így a Ferencváros nem jutott be a final fourba.

A lányok összetörten rogytak össze könnyeikkel küszködve – nem jött össze a nagy álom.

KÉZILABDA NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán) 25–24 (14–14)

Továbbjutott: az Odense 52–51-es összessítéssel