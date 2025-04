Most már biztos: távozik a Ferencváros magyar válogatott játékosa

A nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától Szöllősi-Zácsik Szandra – jelentette be a klub a hivatalos honlapján.

A 34 éves balátlövőnek a szezon végén lejár a szerződése az FTC-nél, s mivel egyik fél sem élt az opciós jogával, a magyar válogatott játékos máshol folytatja a pályafutását.

Szöllősi-Zácsik Szandra 2006-ban, tizenhat évesen került a Ferencvároshoz, és már az első idényében eljutott 89 gólig az NB I-ben, és 31 találatig a Bajnokok Ligájában – írja róla a fradi.hu. A következő évadban a bajnokságban 93-szor, a BL-ben 26-szor talált be. A 2008–2009-es szezon hozta meg az igazi áttörést, 28 bajnokin 210 gólt lőtt, a Győr elleni egyik meccsen 15-öt. 2009-ben a Krim Ljubljanához szerződött, de fél év elteltével visszatért a Népligetbe, és tagja volt a zöld-fehérek 2011-es és 2012-es KEK-győztes csapatának is.

A 2013–2014-es idény után kislánya születése miatt ideiglenesen felhagyott a kézilabdával, majd visszatért, de 2016 szeptemberében vállműtéten esett át, így több hónapot ki kellett hagynia. A felépülése után 2017 nyarán Budaörsre, majd 2019-ben az MTK-hoz igazolt. Második gyermeke születése után újra felépítette magát, visszaverekedte magát a válogatottba is, majd 2021-ben harmadszor is a Fradi játékosa lett. Azóta is többször bajlódott súlyos sérüléssel, de amikor nem hátráltatta semmi, akkor meghatározó szereplője volt az elmúlt évek ferencvárosi sikereinek.

Szöllősi-Zácsik Szandra három ciklusban összesen 14 éven át erősítette a Ferencvárost, amellyel kétszeres bajnoknak, négyszeres Magyar Kupa-győztesnek, kétszeres KEK-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek vallhatja magát, illetve nemrég szerezte meg a klub színeiben az 1500. gólját.

A nyitókép forrása: fradi.hu