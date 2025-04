A visszavonulásról kérdezte Gulácsit a német újságíró – csattanós választ kapott

Nagyon jól érzem magam Lipcsében, de nem akarom jövőre befejezni a pályafutásomat. Számomra fontos, hogy 2026 után is folytassam a futballt. Az egész család jól érzi magát itt, a magam részéről nagyon jól el tudom képzelni, hogy ne csak egy évig maradjak, viszont arra is ügyelnünk kell, hogy ez miként illeszkedik a csapat elképzeléseihez. Ez életkérdés is karrierem utolsó éveiben, de elég nyugodtan állok a dologhoz, biztos vagyok benne, hogy találni fogunk egy jó megoldást!”