Még Klopp is dicséri a topligás magyar edzőt, aki a télen egyszer már felhagyott az edzősködéssel

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig március végén kinevezett magyar vezetőedzőjével, Lőw Zsolttal beszélgetett a Nemzeti Sport. A 45 éves szakember a lapnak elárulta, januárban még azt a döntést hozta, hogy befejezi edzői pályafutását, és egy új dologban próbálja ki magát, de az élet közbeszólt.

„Január végén teljesen tudatos döntést hoztam, hogy befejezem az edzői pályafutásomat, és olyan pozícióban kezdek el Jürgen Klopp-pal (a Liverpool legendás trénere jelenleg a Red Bull Globalt irányítja – a szerk.) és Mario Gómezzel dolgozni, amelyben úgy éreztem, újra lesz terem és időm fejlődni, kipróbálhatom magamat valami másban, egyúttal átadhatom a felhalmozott tudásomat a Red Bull-konszernnek, elősegíthetem a klubok és a kluboknál dolgozó emberek fejlődését. Ez szuper terv volt, szerettem a szerepkört, ám két hónap elteltével jött a vezetőedzői felkérés, amit senki sem így tervezett” – mesélte Lőw.

„Kevés olyan állás van, amely ennyire embert próbáló, úgyhogy igyekszem helytállni, megoldani a feladatomat – nyilván nem csinálok mindent tökéletesen, de ezt nem is várja el senki. A lényeg az, hogy jól érzem magam ebben a szerepkörben is, folyamatosan fejlődöm, és ahogy látom, a csapat is előrelép” – tette hozzá.

Lőw arról is beszélt, milyen a közös munka Jürgen Klopp-pal, és hogy mit mondott neki az első mérkőzése, a VfB Stuttgart ellen elbukott Német Kupa-elődöntő után.

„Szabad kezet kaptunk tőle, azaz sem az edzések menetébe, sem a mérkőzésekbe, sem a játékrendszerbe, sem pedig az összeállításba nem szól bele. Viszont amikor az ember mögött olyan szaktekintély foglal helyet, mint Jürgen Klopp, érdemes néha kikérni a véleményét, amit egyébként szívesen megoszt.

A stuttgarti vereség után is elmondta, biztatónak tartotta a teljesítményt, a kiesés ellenére nagy előrelépést látott, és kifizetődik, ha így folytatjuk. Jó érzés, hogy ott áll mögöttünk a háttérben.”

Lőw most egy teljesen új szerepkörben mutathatja meg magát.

„A vezetőedzői kinevezéssel száznyolcvan fokos fordulatot vett az életem, de továbbra is próbálom szem előtt tartani azokat az értékeket, amelyeket képviselek” – jelentette ki és hozzátette, hogy sohasem adja fel az identitását, és ugyanaz az ember marad, aki eddig is volt.

Reggel nyolcra kell menni dolgozni, és este nyolcig kell darálni, utána lehet csak visszamenni hullafáradtan a szállodába. Minden gondolatom a csapat körül forog, lefekvés után az ágyban folyamatosan azon agyalok, milyen teendőim lesznek másnap – igaza volt Dárdai Palinak, amikor azt mondta, egy vezetőedző éjszakánként nem alszik többet kilencven percnél… Rengeteg energiát emészt fel, hogy a sajtótájékoztatók, interjúk, csapatértekezletek és taktikai eligazítások mellett egyéni beszélgetéseket folytassunk a játékosokkal, ami elengedhetetlen, mert így találjuk meg mindenkihez a kulcsot, amellyel változtathatunk a játékán, javíthatunk a formáján. Embert próbáló a feladat, de úgy érzem, eddig sikerült.”

Az RB Leipzig számára most minden találkozó döntővel felérő, ugyanis jelenleg a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyen áll úgy, hogy még a tizedik Augsburg is hatponton belül van. A következő két ellenfél az Eintracht Frankfurt és a Bayern München lesz, előbbi a harmadik, utóbbi a listavezető, így Lőwék nagy kihívás elé néznek. A bajnokságból már csak négy forduló maradt hátra.