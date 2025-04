Hatlépcsős protokoll miatt késhet Gulácsi visszatérése a szörnyű sérülése után

Egyetlen fotón Gulácsi szétnyílt, aztán összevart füle – csak erős idegzetűeknek

Gulácsi Péter szombaton szenvedett sérülést az RB Leipzig bajnokiján. A kórházból már kiengedték, és azt is tudni lehetett, hogy agyrázkódás mellett fülsérülést is szenvedett. Most fotón láthatjuk, mennyire brutálisat. Csak erős idegzetű olvasóinknak!