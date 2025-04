A szemünk előtt bontakozott ki az utóbbi idők legnagyobb hazai drámája – aztán a szokásos történt

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság rendhagyó, húsvéti fordulójának nyitánya megadta az alaphangot az idény hátralevő részére: Debrecenben nem mindennapi izgalmak, összesen hét gól és drámai végjáték után sűrűsödött tovább a tabella alfele a két kieséstől fenyegetett csapat, a DVSC és a ZTE „hatpontos” alsóházi rangadóján. Bárány Donát korai találatával ismét az OTP Bank Liga góllövőlistájának élére ugrott a mostani kiírásban szerzett 13. góljával, ezt követően meg sem álltak 2–2-ig a felek, amikor is egy ritka jól elsülő edzői húzás úgy tűnt, eldönti az összecsapást a vendégek javára. A Márton Gábor által a 80. percben beküldött Jack Ipalibo ugyanis első labdaérintéséből betalált, kilenc perccel a rendes játékidő vége előtt 3–2-re vezetett a ZTE. Ekkor nem sokan gondolták volna, hogy a zalaiak végül pontot sem szereznek, ám nem először fordul elő velük az évadban, hogy megnyert meccset engednek ki a kezükből – most is ez történt: a duplázó Brandon Domingues a 88. és 96.(!) percben betalálva nyerte meg a létfontosságú meccset a Debrecennek. A hajdúságiak ezzel nemcsak, hogy elmozdultak a kiesőzónából, de pontegyenlőség mellett a legyőzött ZTE-t is megelőzték. Az egerszegi vezetők aztán ki is rúgták Mártont – a szurkolók legnagyobb megrökönyödésére.