Itt a történelmi találat: Böde Dániel telt ház előtt góllal ünnepelte dupla jubileumát! (VIDEÓ)

Amellett, hogy a bajnoki versenyfutás szempontjából is kulcsfontosságú rangadót rendeznek nagyszombat este Pakson a Puskás Akadémia ellen, a két dobogós összecsapását egy nem mindennapi dupla jubileum miatt is nagyon várta a magyar futballközeg, főként a telt házas paksi stadion.

A hazaiak gólkirály-jelöltje, Böde Dániel a 300. paksi és az 500. NB I-es mérkőzésére készült, a rendhagyó alkalom apropóján pedig még vezetőedzője, Bognár György is úgy fogalmazott: most nem a bajnoki küzdelem az elsődleges, hanem Böde, itt és most minden róla fog szólni.

Az élet pedig el is kezdte írni a tökéletes forgatókönyvet: egy korai kezezés után Ötvös Bence átadta a labdát a 38 éves ikonnak, aki nem is hibázott, a 20. percben bebombázta a kapu közepébe az ünnepi találatot, nemcsak szimbolikus, de egyben nagyon fontos góllal előnyhöz juttatva az idén még veretlen, 10 bajnoki óta legyőzhetetlen paksiakat (ezzel ráadásul ismét vezeti az NB I góllövőlistáját Bárány Donáttal holtversenyben!)

A folytatás viszont már kevésbé alakult álomszerűen paksi szempontból. Tíz perccel később a tizenhatosnál Nagy Zsolthoz került a labda, aki nem hibázott, a félidő előtt pedig meg is duplázhatta volna góljai számát, ám videózás után Lamin Colley Vécsei Bálint ellen elkövetett szabálytalansága miatt annulálták a találatot.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)