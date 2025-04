A Kecskemét nem adja fel – pedig Spanyolországban is a Barcelonának adtak igazat

Csütörtökön pedig már arról számolhattunk be: a Magyar Labdarúgó-szövetség döntött, és elutasította a KTE óvását. Nos, egy nappal később a spanyol Fegyelmi Bizottság is döntött: ugyanúgy elutasították az óvást a La Ligában, ahogy az NB I-ben is.

A vizsgálat eredménye szerint a spanyol válogatott szakmai stábja elengedte Martínezt az edzőtáborból, így jogosult volt pályára lépni a Barcelonában.