„Ha valakit március 15-én orvosi okok miatt elbocsátanak…” – ellentámadásba lendült a debreceni cégvezető (VIDEÓ)

A DVSC honlapján megjelent reakció szerint a második vendéggólt szerző Vajda Botond nem játszott jogosulatlanul. A régebb óta sérüléssel küzdő futballistát a magyar szövetség orvosi stábja megvizsgálta, és úgy döntött, hogy állapota további azonnali terhelés esetén súlyosbodhat, így ezúttal eltekintenek a szerepeltetésétől, ebben az esetben pedig nem érvényes a kecskemétiek által hivatkozott szabálypont.

Vajda Botond a válogatott program végéig nem lépett pályára, utána pedig minden további nélkül játszhatott, már a pénteki bajnokin is”

– áll a DVSC közleményében. Makray Balázs, a Debrecen cégvezetője a DVSC-podcast vendégeként fejtette ki véleményét az óvásról. Makray úgy véli, a Loki a szabályoknak megfelelően cselekedett, majd kitért arra, a KTE által kiadott közleményben az olvasható, hogy a kecskeméti klub mennyire elkötelezett a válogatottak segítésében, ami azt sugallja, hogy a DVSC ezt nem tette meg – olvasható az m4sport.hu-n.

„Azt sugallni, hogy a DVSC nem játszik tisztán a válogatottakkal szemben, azt gondolom, tiszteletlenség. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Hegyi Krisztián hol sérült meg: behívták, feltehetően negyedik számú kapusként, ott megsérült, műteni kellett – ez a klubnak pénzébe került, és játékost is kellett igazolni a helyére. De említhetném Szűcs Tamást is, aki Vajdával együtt vonult be a válogatottba, és az edzőtáborban megsérült úgy, hogy a pénteki mérkőzésen nem is vehetett részt. Kérdezem, hogy a válogatott kéthetes szünete most kinek okozott kárt?” – mondta Makray. A cégvezető hozzátette, a válogatottak következő összetartásaira is elengedi játékosait a Loki, mert „mindig így cselekedett”.

A szakember kiemelte, Vajda elutazott a válogatotthoz, ahova a klub eljuttatta az úgynevezett A-vízumot, amely minden, a játékossal kapcsolatos információt – köztük a sérülését – tartalmazott. Ennek tanulmányozása után a DVSC kontrollt kért az MLSZ-től.

„Elvitték egy ultrahangos vizsgálatra, melynek az lett az eredménye – amit rögzítettek a B-vízumban, mellyel visszaküldik a játékost a klubjához –, hogy Vajda sérülése terhelés hatására súlyosbodhat, ezt nem vállalja fel a szövetség, és ezért a játékost elengedték az edzőtáborból” – magyarázta. „A Kecskemét elleni bajnokit megelőző héten nem is edzett, hanem kezeléseket kapott, a csapathoz pedig hétfőn csatlakozott” – tette hozzá.

Ha valakit március 15-én orvosi okok miatt elbocsátanak a válogatottól, az azért tizenegy nappal később már játszhat…”

„Nem mondom, hogy Boti most már teljesen rendben van, de játékra képes állapotban volt” – magyarázta. Makray úgy gondolja, a Kecskemétnek hiányosak az információi az esettel kapcsolatban, és „megtehették volna, hogy jobban körbejárják a témát”.

Arról is vannak információink, hogy ezt nem maguktól csinálták, hanem voltak olyan »súgóik«, akik abban a bajnokságban érdekeltek, mint mi”

– hangsúlyozta a DVSC cégvezetője. A Debrecennek csütörtökig van ideje reagálni a kecskeméti óvásra.

Érdekesség, hogy az Osasuna ugyanerre a szabálypontra hivatkozva óvta meg múlt héten az FC Barcelonával szemben múlt csütörtökön 3–0-ra elveszített spanyol bajnoki találkozót. Erről ide kattintva olvashat bővebben.