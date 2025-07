Zelenszkij lépett

A közfelháborodás hatására Volodimir Zelenszkij elnök is visszakozott korábbi álláspontjától, és gyorsan benyújtotta a helyreállító törvényjavaslatot, amelyet a parlament szakbizottsága is egyhangúlag jóváhagyott.

Több elemző szerint a döntés annak a jele, hogy Ukrajnában még mindig működik a civil társadalom, amely képes politikai nyomást gyakorolni, még a háborús körülmények között is. Ugyanakkor a folyamat azt is megmutatta, hogy az oligarchák és magas rangú politikai szereplők befolyása továbbra is erős, különösen, mivel közülük többen a NABU és SAPO nyomozásainak célpontjai.

Zelenszkij döntése mögött sokan e befolyásos körök érdekeit vélik felfedezni.

A jogszabály elfogadása világos jele annak, hogy Zelenszkij engedett a társadalmi és nemzetközi nyomásnak – visszakozott, amikor szembesült az ellenállással. Bár formálisan helyreállt a korrupcióellenes szervezetek függetlensége, a mélyebb strukturális problémák továbbra is jelen vannak.

Ukrajnában a korrupció rendszerszintű gond maradt. Sajtóhírek szerint például egy magas rangú vámtisztviselő családja több luxusingatlant és drága járműveket birtokol – olyan vagyont, amely nincs összhangban a hivatalos jövedelmekkel. Az ilyen ügyek megingatják a nemzetközi támogatók bizalmát, különösen az uniós segélyek és források kapcsán. Habár Kijev rendszeresen tesz reformígéreteket, a tényleges felelősségre vonás még mindig ritka. A mostani törvénymódosítás inkább kényszerű lépés, semmint valódi elköteleződés a jogállamiság iránt.

