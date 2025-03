Hihetetlen: ismét elővették Szoboszlait – és megint ugyanaz

Érthető módon nehezen nyelik le a keserű pirulát Liverpoolban, miután a csapat néhány nap leforgása alatt előbb a Bajnokok Ligájából zúgott ki, majd az Angol Ligakupa döntőjét is elveszítette. Arne Slot menedzser szerint habár csalódáskeltő teljesítménnyel rukkoltak elő, egy ilyen erőltetett menetben előfordul, hogy két meccset egymás után elveszítenek – még ha ez a legrosszabbkor is történt velük.

A szakértők egymást túllicitálva próbálják megfejteni az okát a Vörösök „fekete hetének”, és ebből a liverpooli klubikon, Szoboszlai Dominik legnagyobb kritikusa, Jamie Carragher sem maradhatott ki – írja a Magyar Nemzet.

„A Premier League-ben mi lőttük a legtöbb gólt, és csak egyszer kaptunk ki, szóval nem akarok túlzottan kritizálni. De úgy vélem, hogy a középcsatár posztján nagy problémáink vannak, a bal szélen is, de az talán orvosolható. Ugyanez a helyzet a támadó középpályásokat nézve” – szögezte le a televíziós szakértőként dolgozó Carragher, aki a nevesített trió mellett Szoboszlait és Cody Gakpót is bírálta, azzal együtt, hogy a holland a sérülése után még nem teljesen fitt. Kitért arra is, hogy Mohamed Szalahnál formahanyatlást lát, Luis Diaz pedig nem lő elég gólt, míg Diogo Jota kiábrándító produkciót nyújtott a Newcastle ellen. De külön bekezdést szentelt honfitársunknak is:

Látom, hogy Szoboszlai tele van energiával, rengeteget fut, de két év után többet akarok látni egy olyan játékostól, aki 60 millió fontba került. Látom a többi csapat 10-es poszton játszó játékosait: Cole Palmert, Bruno Fernandest vagy Martin Ödegaardot az Arsenalnál, és úgy gondolom, hogy ebből a posztból a Liverpoolnak többet kellene kihoznia, nem lehet mindig csak Szalahra hagyatkozni

– tette hozzá.

Az egykori kőkemény angol válogatott hátvéd kritikája több szempontból is érthetetlen:

egyrészt Szalah élete egyik legjobb idényét futja,

Gakpo a sérülése előtt kiváló formában futballozott,

Szoboszlai a szurkolók szavazatai alapján február hónap legjobb Liverpool-játékosa lett.

Jamie Carraghernek azonban ez sem elég...