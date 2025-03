„Ez nem az én stílusom, de...” – visszakerült a válogatottba a botrányhős sztárcsatár

Ezek után Deschamps mester nem is kertelt, kerek-perec kijelentette, hogy személyes döntése mögött nem sérülés vagy szakmai okok állnak, egyszerűen csak közölte a csatárral, hogy meghozta a döntést, magyarázkodni pedig nem fog. A szövetségi kapitány egészen mostanáig tartotta is magát ehhez, de úgy tűnik, elég idő telt el, hogy újraértékelje a helyzetet. A csütörtöki sajtóeseményen ugyanis nem csak azt jelentette be, hogy Mbappé újra megkapta a válogatott meghívót, de ezzel együtt a csapatkapitánynak járó C betűt is ő viselheti majd.

Volt vele egy eszmecserénk, és igent mondtam – az viszont nem az én stílusom, hogy belemenjek a beszélgetésünk részleteibe”

– mondta Deschamps, aki egyúttal ígéretet tett arra is, hogy a sajtótájékoztatókért és médiakötelezettségekért köztudottan nem rajongó Mbappé az újságírók rendelkezésére fog állni a jövőben. Meglátjuk…

