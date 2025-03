Botladozó Fradi, álomgyilkos franciák, pityergő Szalah és egy ábrándozó Dzsudzsák – top híreink a sport világából

Mohamed Szalahnál eltörött a mécses / Fotó: Oli Scarff / AFP

Mi járhatott Szalah fejében?

És még mindig Liverpool: mint mondtuk, elemzések garmadája tért ki arra, hogy vajon mi lett volna, ha az egyik legmagabiztosabb tizenegyesrúgót, Szoboszlai Dominikot fent hagyja a pályán Arne Slot a büntetőpárbajra. Ezt már természetesen sosem tudjuk meg, válogatott csapatkapitányunk reakcióját azonban mindenki láthatta, miként a szintén roppant csalódott Mohamed Szalahét is. Az egyénileg is páratlan idényt futó, a maga tizenegyesét természetesen értékesítő egyiptomi sztárnál bizony eltörött a mécses a kiesés után, annak rendje-módja szerint meg is indultak a találgatások: vajon ez volt-e az utolsó BL-meccse, illetve a kieséssel mennyire csökkentek az esélyei az Aranylabda elnyerésére, amire eddig minden sansza megvolt?