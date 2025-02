„Azért vártam a nyilatkozattal, mert előbb az én indulataimnak is csillapodnia kellett.

Először is köszönöm a szurkolóinknak, akik pénzt és energiát nem kímélve kiutaztak Csehországba. A stadionban az utolsó percig(!) a Ferencvároshoz méltó módon támogatták a csapatot!



Csak a félreértés elkerülése végett, hat éve folyamatosan ott vagyunk az európai kupaporondon, ami hatalmas eredmény – mégis most mindannyian csalódottak vagyunk. De ha visszatekintünk, látjuk, honnan indultunk: néhány éve még nem volt természetes, hogy idáig eljutunk és számomra, ez most sem magától értetődő.

Nem az Európa-ligában elért eredményünk az, ami miatt szégyenkeznünk kell, hanem a csapat tegnapi teljesítménye. Ennél többet várunk magunktól – és a közönségünk is többet érdemel.



Rengeteg munka áll előttünk, a csapat és a stáb számára egyértelmű a cél: a bajnoki cím és a Magyar Kupa megnyerése. Ezekért kell küzdenünk, és ezekért kell mindent beleadnunk!

Önöknek fontos azt is tudni, hogy hamarosan személyesen fogok beszélni a játékosokkal, és ha nem értik meg, milyen mentalitást várunk el tőlük, annak következményei lesznek.

Lelketlen játékkal nincs győzelem – csak teljes szívvel, elszántsággal és küzdőszellemmel lehetünk méltók a klub 125 éves hagyományaihoz.

Küzdeni mindig, feladni soha!

Hajrá, Fradi!”