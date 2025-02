Csehországban arról írnak, a magyaroknak nem volt erejük

A sports.cz egy másik cikkében a visszavágón gólt és gólpasszt is jegyző Pavel Sulcot dicsérte, miután a középpályás a naptári évben először talált a kapuba. Ugyanakkor a 24 éves játékos munkabírására is rávilágítottak, valamint megjegyezték, hogy még az utolsó percekben is volt két nagy sprintje.

„Pályafutásom legjobb mérkőzése volt” – jelentette ki Sulc, aki azt is elárulta, hogy a folyatásban inkább az olasz Lazióval mérkőzne meg, mint a spanyol Athletic Bilbaóval, amelytől a sorozat alapszakaszában egyszer már idegenben 3–1-es vereséget szenvedtek.

A Bajnokok Ligájához hasonlóan az Európa-liga következő sorsolását is pénteken tartják: a Plzen vagy az alapszakasz olasz bajnokát, vagy a tabellán második baszk csapatot kapja. Utóbbit nemcsak az egymás elleni találkozójuk miatt nem szeretnék ellenfélnek, hanem amiatt sem, mert a május 21-i döntő Bilbaóban lesz, ami extra motivációt jelent nekik.

Sulc mellett egyébként a nigériai Rafiu Durosinmi is góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből. Edzője, Miroslav Koubek szerint a térdsérüléséből nemrég visszatért csatár – aki múlt vasárnap a bajnokságban két gólt szerzett – úgy nyújtott nagyon jó teljesítményt, hogy még nincs százszázalékos állapotban.

„Szükségünk volt egy magas és gyors emberre, a védőik játékának elemzése alapján több lehetőséget is megfontoltunk. Végül ezt választottuk, és mivel Durosinmi mindegyik gólban benne volt, úgy néz ki, hogy beletaláltunk – idézte a vezetőedző szavait az ulloi129.hu. – Tudtuk, hogy még nem teljesen fitt, de ha így játszik hatvan percet, akkor senki sem fog rá haragudni. Az volt a terv, hogy végig hajtjuk az ellenfelünket, folyamatosan párharcokba kényszerítjük őket, ez működött, de nem az egész meccs alatt, a végén nagyon mélyen kellett védekeznünk. De egyértelműen jobb teljesítményt nyújtottunk, mint Magyarországon, intenzitásban és játékban is.”

A denik.cz és a ceskenoviny.cz is dicsérte a Plzent a játékáért, míg

a Ferencvárossal kapcsolatban úgy fogalmaztak, hogy a fordulás után már nem volt ereje a zárkózásra.

Utóbbi azt is megjegyezte: ez volt a cseh együttes legnagyobb különbségű győzelme az El mostani kiírásában.

Az ottani lapok egyébként inkább már a jövővel foglalkoznak, mint a magyar bajnok elleni mérkőzéssel, és azt latolgatják, a Laziót vagy az Athletic Bilbaót lenne-e jobb kapni a pénteki sorsoláson.

Fotó: Michal Cizek / AFP