„Mindenképpen le kell ülnöm a srácokkal” – Vargának nagyon fáj, ami történt, és ez már a Fradi-szurkolókat is sokkolta (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egygólos előnyt szerzett a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-párharcban a Ferencváros labdarúgócsapata. A Fradi öröme ugyanakkor mégsem lehet teljes, miután ismét elveszítette házi gólkirályát, Varga Barnabást. A magyar válogatott támadó a 88. percben kapott sárga lapos figyelmeztetést, ezért csakúgy, mint Felcsúton, Csehországban sem állhat majd együttese rendelkezésére. A 30 éves játékos mentségére legyen szólva, hogy ezúttal nem szövegelésért büntették, hanem szabálytalanságért, jogtalanul, mivel a visszajátszások alapján tisztán lehetett látni, hogy a labdát találta el.

„Egyértelműen labda volt! Mostanában rám jár a rúd ezekkel a sárga lapokkal. Igaz, kicsit vehemensebb is vagyok a kelleténél, de ez a mostani abszolút nem volt jogos. Nagyon fáj, hogy a következő mérkőzésen nem lehetek ott a csapattal” – nyilatkozta az M4 Sportnak Varga a lefújást követően.

Az FTC ír vezetőedzője, Robbie Keane sem ment el szó nélkül a történtek mellett. „Ez egy nagyon kemény döntés volt, utólag váltottam is néhány szót a játékvezetővel, aki egyébként jó munkát végzett, de ez egy hiba volt tőle. Kénytelenek leszünk helyettesíteni Vargát, ahogy ez most megtörtént például a kapusposzton is. Ez ismét lehetőséget jelent valaki másnak, amit meg kell ragadni.

Ideális esetben nem hagynám őt ki a csapatból, mivel nagyon hasznos és nagyon nehéz ellene játszani, de a jövőt illetően jobban kell kezelnünk az ilyen szituációkat, még akkor is, ha ez nem ért lapot. Nem engedhetjük meg, hogy az ilyen játékosokat elveszítsük. Az előző héten is ez történt. Mindenképpen le kell ülnöm a srácokkal, de nem gondolnám, hogy ez sárga lett volna”

– közölte Keane, aki az öltözői beszédében már-már Al Pacinót idézte a Minden héten háború című filmből.

Vargának elsősorban azt róják fel a ferencvárosi szimpatizánsok, hogy túl sok sárga lap kap – feleslegesen. A számok ráadásul nem hazudnak: november 24. óta 8 alkalommal mutattak fel ilyen színű kártyát a remek formában futballozó magyar csatárnak, vagyis – a barátságos találkozókat is beleszámítva – mindössze 5 meccset hozott le „tisztán” az elmúlt két és fél hónapban. A Fradi-drukkerek szerint nagy érvágás az újabb eltiltása. Az egyik szurkolói portálon a következőképpen kommentálták a helyzetét.

„Kifejel, befejel, továbbcsúsztat. Nagyon fog hiányozni.”

„Hozzáteszem, Barnit nagyon bírom, de azt hiszem, valami szankciót kellene hozni a stábnak és a vezetőségnek, mert a sárga lapjai nagy részét pofázásért kapja, és ezzel nagy hátrányt szenved a csapat.”

„A védelmében azért azt tegyük hozzá, hogy az egész meccsen nem volt ellene egy szabályos mozdulat sem. Minden egyes fejpárbajnál két kézzel támaszkodtak rá, könyököst kapott, rugdosták, mindenféle szankció nélkül. Tudom, nem mentség, de a tényekhez hozzátartozik.”

„Szerintem világcsúcs, hogy egy csatár 9 meccsen 5 sárgát összeszed.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert